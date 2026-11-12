LDN : Turquie - Belgique : les compos (18h sur L’Equipe Live Foot)

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Saadé c'est le mec qui s'est gavé sur le dos des gens pendant le COVID en surfacturant ses containers pendant que tous les petites boîtes étaient exsangues. Une belle ordure. Avant cette période, la CMA faisait des pertes mais en multipliant par 7 voir par 10 le prix de ses containers lors du COVID, la CMA a généré 45 milliards de profit en 2.5 ans ! Et tout ça sans impôt sur les société ou presque car elle est taxe au tonnage donc pas sur ses prix de ventes: elle a payé 2.5% d'impôts ! Donc en plus d'avoir ruiné des pans entiers de l'économie, ils n'ont presque pas payé d'impôt Sans parler du climat horrible qui règne dans la plus part des services de sa tour. Maintenant qu'il s'est engraissé à coup de milliards il achète tout (BFM, RMC, La Provence, GEFCo, Bolloré logistics, participations a droite et a gauche) et maintenant le Petit Nice