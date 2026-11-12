OL : Sulc conseille à Endrick de ne pas revenir

Peu utilisé par José Mourinho au Real Madrid, Endrick envisage un nouveau prêt cet hiver. On parle d’un possible retour à l’Olympique Lyonnais pour le Brésilien. Mais ce ne serait pas la meilleure option d’après son ancien coéquipier chez les Gones Pavel Sulc.

Certains peuvent y voir un véritable appel du pied. Devant les médias, Endrick n’hésite pas à se remémorer ses bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais . L’attaquant du Real Madrid s’était relancé pendant son prêt au club rhodanien la saison dernière. Ses prestations et ses statistiques (huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues) avaient tapé dans l’œil du sélectionneur Carlo Ancelotti qui l’avait récompensé en l’emmenant au Mondial 2026.

Nul doute que le Brésilien regrette cette période, lui qui doit à nouveau se contenter d’un faible temps de jeu à la Maison Blanche. Cette saison, le Merengue n’a disputé que sept matchs, dont un seul au coup d’envoi. Ce qui explique les approches de courtisans comme la Roma, le Milan AC et le Sporting Portugal. Ou encore les rumeurs persistantes autour de l’Olympique Lyonnais où Endrick a encore les faveurs de son ancien coéquipier Pavel Sulc.

« Quelle est mon opinion sur Endrick ? La meilleure possible, a répondu l’attaquant des Gones au quotidien AS. C'était un très bon coéquipier, une personne aimable et humble. Il nous a énormément aidés sur le terrain parce que c'est un excellent attaquant. » Mais lorsque le journal madrilène lui a demandé si l’international auriverde devait à nouveau quitter le Real Madrid cet hiver, le Tchèque lui a plutôt conseillé de persévérer. « Je le connais et je pense que, si on lui en donne la possibilité, il peut réussir au Real Madrid », a conseillé Pavel Sulc, qui n’a pas saisi la perche tendue pour essayer de convaincre Endrick de revenir.