L'heure est aux sondages en France et de ce côté-là, le Paris Saint-Germain semble bien parti pour être élu dès le premier tour. Selon une étude d'Odoxa et de RTL, les champions battent un record historique de popularité dans notre pays.

Pendant longtemps le PSG a été le club le plus détesté de France, notamment parce que dans un pays centralisé comme le nôtre, Paris portait sur ses épaules le poids d'être le club de la capitale. A cela s'est ensuite ajouté le fait d'être racheté par le Qatar, dont la popularité n'est pas colossale. Cependant, depuis que Luis Enrique a débarqué sur le banc du Paris Saint-Germain, tout cela a changé. Car en virant les stars du PSG, et en faisant pratiquer un football alléchant à son équipe, l'entraîneur asturien a modifié l'image du Paris SG. Et les deux victoires en Ligue des champions ont fini le travail, les Français adorant plus que tout les équipes qui gagnent. Alors, ce dimanche, l'institut Odoxa, qui a fait un sondage en France, constate que jamais le Paris Saint-Germain n'avait été aussi populaire dans notre pays, notamment auprès des jeunes.

Le PSG club immensément populaire chez les jeunes

« 50% des Français déclarent aujourd’hui qu’ils ont une bonne opinion du Paris Saint-Germain ce qui marque son record de popularité depuis la création de ce baromètre. La progression quasi-continuelle de cet indicateur depuis 2016 (34%) montre combien l’équipe de la capitale a réussi à renforcer son lien avec les Français au cours des dernières années en remportant des succès sportifs de premier plan mais aussi en amorçant un virage à 1800 dans sa politique sportive, en passant des stars et du « bling-bling » à un projet valorisant le collectif avant tout, indique l'institut de sondage, qui constate également que le Paris Saint-Germain s'est fait une place énorme chez les jeunes générations. La part de personnes ayant une bonne opinion du PSG est par ailleurs nettement supérieure à la moyenne nationale chez les moins de 25 ans (72%) et les 25-34 ans (59%) ainsi que chez les habitants de la région parisienne (62%). L’amélioration de l’image du PSG se lit aussi auprès des amateurs de football. Chez les personnes qui s’intéressent à la discipline, le PSG était encore en 2016 une « équipe qui divise » : 49% des amateurs de football en avaient à l’époque une bonne opinion. C’est aujourd’hui devenu une « équipe qui rassemble » avec 77% de bonnes opinions »

Il faut être aveugle pour ne pas constater cette popularité grandissante, puisque désormais, on voit un peu partout en France des jeunes qui arborent le maillot du Paris Saint-Germain, ce qui est un signal indiscutable. Reste à savoir ce que cela donnera quand le PSG connaîtra un vrai coup d'arrêt sur le plan sportif, si cela arrive. Mais en attendant, les vieux supporters du PSG doivent se pincer pour y croire, eux qui étaient conspués partout où ils se déplaçaient.