OL : Vicens prend une décision forte contre Monaco

je comprend vraiment pas l'interet de refaire un truc qui n'a pas marché une seule fois ... je prefere meme himbert en 9 alors qu'il est a la rue en ce moment que merah dans ce positionnement qui gache clairement son potentiel et surtout n'apport rien a l'equipe .. gomes rodriguez va demander son depart en hiver c'est obligé