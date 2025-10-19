20 ME pour une pépite allemande, le PSG fonce

ICONSPORT_274035_0138

Au PSG de Luis Enrique, on ne dira jamais non à la possibilité de recruter un jeune joueur ambitieux et doté d'un esprit tactique développé. Le prochain à rejoindre la formation de Luis Enrique pourrait bien être un international Espoirs allemand. 
Le Paris Saint-Germain veut toujours faire confiance à la jeunesse. Luis Enrique compte bien préparer l'avenir avec des éléments qui veulent écrire leur carrière dans la capitale et qui sont tournés vers le collectif. L'été passé, les pensionnaires du Parc des Princes avaient été assez discrets sur le marché des transferts, préférant miser sur la stabilité. Mais ce n'est pas pour autant que Luis Campos ne place pas ses pions dans certains dossiers. Et un joueur de talent plait particulièrement en Bundesliga... 

Un nouveau joueur surprise au PSG ? 

Selon les informations de Bild, le profil de Said El Mala a en effet tapé dans l'oeil de la direction du PSG. L'ailier de 19 ans brille sous les couleurs de Cologne, qui compte le conserver le plus longtemps possible. Raison pour laquelle le voir rallier la capitale française dès cet hiver parait compliqué. Cependant, l'été prochain, le club allemand se montrerait plutôt ouvert, surtout dans l'optique de réaliser une belle affaire financière dans la vente de El Mala. Pour lâcher l'international Espoirs allemand, le FC Cologne attend près de 20 millions d'euros. Une somme largement dans les cordes des Franciliens même si l'investissement serait tout de même important pour un joueur dont la carrière vient à peine de décoller. 

Au PSG, Said El Mala ne manquerait pas de concurrence à son poste. Mais Luis Enrique fait marcher la concurrence. De quoi rassurer n'importe quel jeune joueur qui veut rejoindre le club de la capitale. En attendant, le natif de Krefeld devra garder la tête froide malgré les sollicitations pour réaliser la meilleure saison possible avec son club. Jamais simple à gérer. 
1
