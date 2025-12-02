ICONSPORT_278257_0919

15 ans de Qatar, Nasser Al-Khelaïfi adore son PSG

PSG02 déc. , 10:30
parGuillaume Conte
0
Le PSG ne cesse d'être félicité pour sa politique sportive réussie de ces dernières années. Nasser Al-Khelaïfi s'est confié sur sa fierté d'être le patron de ce club.
Cet automne, c’est l’heure des récompenses pour le Paris SG. Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or, Désiré Doué vient de recevoir le trophée de Golden Boy, comme meilleur jeune joueur, et Nasser Al-Khelaïfi a été sacré meilleur président de club lors de la cérémonie organisée par le média Tuttosport à Turin. S’il ne pouvait pas être présent sur place pour ce rendez-vous, le dirigeant qatari a longtemps reçu le média transalpin au Campus PSG de Poissy et a livré les clés de sa réussite.
15 ans après l’arrivée du Qatar dans la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi a de quoi être fier de ce qu’il a réalisé avec le Paris Saint-Germain. Dans un long entretien, il a fait le tour de ce qu’il avait réussi à mettre en place, même si, à lire entre les lignes, le fait d’avoir fait venir Luis Enrique est probablement sa plus grande réussite pour tout ce qui en a découlé.
L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera « Made in Paris » pour Paris. 
- Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG
« Cette reconnaissance récompense mon travail et celui de tout le club. Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment, être différents : nous avons de grandes ambitions, nous ne suivons pas les autres. Le football est tout pour nous. Mais nous sommes aussi bien plus qu’une simple équipe de football. Nous nous concentrons sur le sport, la santé et l’éducation. Des jeunes de l’Académie aux joueurs et joueuses de l’équipe première, nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera « Made in Paris » pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat », a fait savoir le président du PSG, ravi d’avoir abandonné sa politique d’amener des stars au Parc des Princes pour désormais profiter d’une équipe jeune, talentueuse et solidaire. Et championne d’Europe. 
0
Derniers commentaires

Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

A priori c’est pas mieux dans certains autres championnats …et ils sont plutôt bons en C1 …c’est plus les consignes qu’ils ont qui sont mauvaises ..quand tu vois qu’ils laissent beaucoup jouer en C1 et sifflent tout et n’importe quoi en L1 …. En L1 ou L2 il est impossible de faire un pressing agressif ….à chaque mini contact ils sifflent et arrêtent le jeu …c’est insupportable

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

^Faudrait aussi voir à respecter les supporters déçus mais réglo ….cad la majorité ..faire ce que tu dis c’est ouvrir une guerre avec tous les supporters niçois Faut surtout trouve et virer les violents …

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Le foot et tout ce qui gravite autour dans toute sa splendeur ! On croirait que les mecs jouent leur vie lorsqu'ils supportent un club de foot ...

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Pour le coup, ta solution est très très bête je trouve....Du coup, le club subit 2 fois en fait!

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fallait que l’Ol copie les verts^^ …seront ils capables de respecter autant leurs voisins que les verts l’ont fait …

Loading