15 ans de Qatar, Nasser Al-Khelaïfi adore son PSG

Le PSG ne cesse d'être félicité pour sa politique sportive réussie de ces dernières années. Nasser Al-Khelaïfi s'est confié sur sa fierté d'être le patron de ce club.

Cet automne, c’est l’heure des récompenses pour le Paris SG . Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or, Désiré Doué vient de recevoir le trophée de Golden Boy, comme meilleur jeune joueur, et Nasser Al-Khelaïfi a été sacré meilleur président de club lors de la cérémonie organisée par le média Tuttosport à Turin. S’il ne pouvait pas être présent sur place pour ce rendez-vous, le dirigeant qatari a longtemps reçu le média transalpin au Campus PSG de Poissy et a livré les clés de sa réussite.

15 ans après l’arrivée du Qatar dans la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi a de quoi être fier de ce qu’il a réalisé avec le Paris Saint-Germain. Dans un long entretien, il a fait le tour de ce qu’il avait réussi à mettre en place, même si, à lire entre les lignes, le fait d’avoir fait venir Luis Enrique est probablement sa plus grande réussite pour tout ce qui en a découlé.

L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera « Made in Paris » pour Paris. - Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG

« Cette reconnaissance récompense mon travail et celui de tout le club. Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment, être différents : nous avons de grandes ambitions, nous ne suivons pas les autres. Le football est tout pour nous. Mais nous sommes aussi bien plus qu’une simple équipe de football. Nous nous concentrons sur le sport, la santé et l’éducation. Des jeunes de l’Académie aux joueurs et joueuses de l’équipe première, nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera « Made in Paris » pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat », a fait savoir le président du PSG, ravi d’avoir abandonné sa politique d’amener des stars au Parc des Princes pour désormais profiter d’une équipe jeune, talentueuse et solidaire. Et championne d’Europe.