PSG : Julian Alvarez vers Paris, le Barça s'est trompé

Dans la course pour recruter Julian Alvarez, le PSG a désormais pris un gros coup d'avance sur le FC Barcelone. La presse espagnole annonce que le Barça ne peut pas assumer financière la signature de l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, lequel fonce vers Paris.

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Julian Alvarez n'est pas nouveau. Et même si Luis Campos a prévenu qu'il ne prendrait aucune initiative sur le mercato avant que la finale de la Ligue des champions soit passée, apparemment, le directeur sportif des champions d'Europe a tout de même un temps d'avance dans ce spectaculaire dossier. Ce mercredi, Marca évoque le cas de l'attaquant argentin qui a refusé de prolonger à l'Atlético de Madrid et a donc dit non à une augmentation de salaire, Julian Alvarez faisant savoir qu'il voulait quitter les Colchoneros lors du prochain mercato.

Selon le média sportif espagnol, dans un premier temps, l'international argentin donne sa priorité au FC Barcelone, mais il y a un gros problème qui fait que désormais le PSG est clairement en pole position. Le souci est forcément d'ordre financier, le Barça ne pouvant mettre sur la table les 150 millions d'euros. A la place, le club catalan mise sur un pourrissement de la relation entre Julian Alvarez et les dirigeants de l'Atlético afin que ces derniers craquent. Un choix qui n'est pas totalement original, mais qui ressemble à un quitte ou double très risqué.

Le Barça compte sur Julian Alvarez pour pourrir la situation

Car du côté de Joan Laporta, on pense que le club de Diego Simeone pourrait finalement laisser partir Julian Alvarez si ce dernier fait comprendre à ses employeurs qu'il est prêt à aller au bras de fer pour rejoindre le FC Barcelone. Une tactique qui peut parfois fonctionner, mais qui visiblement ne sera pas gagnante avec l'Atlético de Madrid. « L'Atlético de Madrid ne souhaite pas s'enliser dans un feuilleton interminable, car en cas de vente, il leur faudrait recruter un attaquant de haut niveau pour le remplacer », prévient David Medina, journaliste de Marca. Autrement, à force de vouloir jouer au plus matin avec les Colchoneros, le Barça pourrait échouer. Car même si le joueur de 26 ans est très tenté par Barcelone, il ne prendra pas le risque de se retrouver sans autre choix que de prolonger en fin de mercato. Autrement dit, si Barcelone ne répond pas aux attentes de l'Atlético de Madrid, alors Julian Alvarez signera avec plaisir au Paris Saint-Germain.