Le PSG réagit à la bagarre entre ses supporters

la guerre des bouffons
Tu en es la preuve.
Pauvre résidu🤦 il existe encore des éprouvettes égarées ?
Arrête de te ridiculiser...^^
y'a trop de gens qui insultent les joueurs parce qu'il peuvent pas insulter leur patron, leur voisin, leur femme, leur belle mère ou leur chien. Pauvres vies...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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25.04.2026🇫🇷Angers - PSG, A clash between two Parisian groups, Parias Cohortis vs Urban Paris, on the way to Angers, click for more here: hooligans.cz/2026/04/25/ang… All in one place. Tap to download. 🔗 hooligans.cz/app