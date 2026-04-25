Le PSG réagit à la bagarre entre ses supporters

Ce samedi, sur la route d'Angers, deux groupes de supporters du PSG se sont battus. Le club de la capitale a réagi à cette flambée de violence qui n'a pas surpris certains habitués du Parc des Princes.

Depuis quelques semaines, des échos se faisaient sur le retour d'une vraie rivalité entre deux groupes du Collectif Ultras Paris : les Parias Cohortis et les Urban Paris. Mais ce samedi, c'est lors d'un arrêt sur la route qui menait 500 supporters parisiens à Angers qu' un gros clash a éclaté. Résultat, tout le monde a fait demi-tour vers Paris

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a envoyé un communiqué suite à ce sérieux incident, puisqu'il y aurait un blessé et de gros dégâts sur l'un des bus. « Le PSG condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence et il prendra si nécessaire les sanctions appropriées pour garantir la sécurité de tous ses supporters », indique le Paris Saint-Germain à trois jours de la réception du Bayern Munich au Parc des Princes.