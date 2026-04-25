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Le PSG réagit à la bagarre entre ses supporters

PSG25 avr. , 21:50
parClaude Dautel
1
Ce samedi, sur la route d'Angers, deux groupes de supporters du PSG se sont battus. Le club de la capitale a réagi à cette flambée de violence qui n'a pas surpris certains habitués du Parc des Princes.
Depuis quelques semaines, des échos se faisaient sur le retour d'une vraie rivalité entre deux groupes du Collectif Ultras Paris : les Parias Cohortis et les Urban Paris. Mais ce samedi, c'est lors d'un arrêt sur la route qui menait 500 supporters parisiens à Angers qu'un gros clash a éclaté. Résultat, tout le monde a fait demi-tour vers Paris.
Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a envoyé un communiqué suite à ce sérieux incident, puisqu'il y aurait un blessé et de gros dégâts sur l'un des bus. « Le PSG condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence et il prendra si nécessaire les sanctions appropriées pour garantir la sécurité de tous ses supporters », indique le Paris Saint-Germain à trois jours de la réception du Bayern Munich au Parc des Princes.
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69302235682543
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Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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