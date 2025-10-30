ICONSPORT_275409_0045

120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

PSG30 oct. , 12:00
parCorentin Facy
2
Homme de base de Luis Enrique au PSG depuis plusieurs mois, Joao Neves est la priorité de Manchester City. Pep Guardiola est prêt à envoyer une offre énorme pour faire venir l’international portugais.
Grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain en 2024-2025, Joao Neves est un maillon essentiel de l’équipe de Luis Enrique. Le milieu de terrain portugais s’est imposé au fil des mois comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Il n’est donc pas étonnant de voir certains cadors s’intéresser de près à lui. C’est notamment le cas de Manchester City. L’intérêt du club anglais n’est pas nouveau mais il semble de plus en plus fort, Pep Guardiola l’ayant défini comme sa priorité absolue au milieu de terrain lors du prochain mercato.
Le média spécialisé Fichajes va plus loin, affirmant que les Citizens souhaitent formuler une offre colossale au PSG pour s’attacher les services de Joao Neves. Le média révèle que Manchester City est prêt à signer un chèque de 120 millions d’euros pour recruter l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne, que Pep Guardiola perçoit comme « le successeur idéal de Rodri, apportant jeunesse, polyvalence et profondeur au milieu de terrain ». L’entraîneur de Manchester City est déjà raide dingue de Joao Neves, mais convaincre le Paris Saint-Germain de s’en séparer ne sera pas une mince affaire.

Manchester City est à fond sur Joao Neves

En effet, le club parisien aurait adopté une position très ferme en s’opposant au transfert de son milieu de terrain de 21 ans, même en cas d’offre XXL comme cela est évoqué. Pour recruter Joao Neves, Manchester City va donc devoir revenir à la charge avec des arguments financiers très solides, en revoyant peut-être à la hausse sa proposition à 120 millions d’euros. Le média ajoute que le club anglais va tenter de convaincre Joao Neves pour faire plier le PSG, une méthode qui risque de fortement déplaire à Luis Enrique et à Nasser Al-Khelaïfi, lesquels font de leur joyau portugais un élément intransférable lors du prochain mercato estival.
2
Derniers commentaires

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

Eux ils envoient notre trio magique dans le rayon ventes.....sont vraiment très cons

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Oui les vraies échéances arriveront en février-mars, il a le temps de se retaper

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Bonne nouvelle ??? Vous êtes un peu tarés non ??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

