120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

Homme de base de Luis Enrique au PSG depuis plusieurs mois, Joao Neves est la priorité de Manchester City. Pep Guardiola est prêt à envoyer une offre énorme pour faire venir l’international portugais.

Grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain en 2024-2025, Joao Neves est un maillon essentiel de l’équipe de Luis Enrique . Le milieu de terrain portugais s’est imposé au fil des mois comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Il n’est donc pas étonnant de voir certains cadors s’intéresser de près à lui. C’est notamment le cas de Manchester City. L’intérêt du club anglais n’est pas nouveau mais il semble de plus en plus fort, Pep Guardiola l’ayant défini comme sa priorité absolue au milieu de terrain lors du prochain mercato.

Le média spécialisé Fichajes va plus loin, affirmant que les Citizens souhaitent formuler une offre colossale au PSG pour s’attacher les services de Joao Neves. Le média révèle que Manchester City est prêt à signer un chèque de 120 millions d’euros pour recruter l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne, que Pep Guardiola perçoit comme « le successeur idéal de Rodri, apportant jeunesse, polyvalence et profondeur au milieu de terrain ». L’entraîneur de Manchester City est déjà raide dingue de Joao Neves, mais convaincre le Paris Saint-Germain de s’en séparer ne sera pas une mince affaire.

Manchester City est à fond sur Joao Neves

En effet, le club parisien aurait adopté une position très ferme en s’opposant au transfert de son milieu de terrain de 21 ans, même en cas d’offre XXL comme cela est évoqué. Pour recruter Joao Neves, Manchester City va donc devoir revenir à la charge avec des arguments financiers très solides, en revoyant peut-être à la hausse sa proposition à 120 millions d’euros. Le média ajoute que le club anglais va tenter de convaincre Joao Neves pour faire plier le PSG, une méthode qui risque de fortement déplaire à Luis Enrique et à Nasser Al-Khelaïfi, lesquels font de leur joyau portugais un élément intransférable lors du prochain mercato estival.