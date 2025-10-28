ICONSPORT_271025_0564
Joao Neves

PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour

PSG28 oct. , 11:19
parCorentin Facy
1
Luis Enrique devrait pouvoir compter sur les retours de Joao Neves et de Fabian Ruiz pour le déplacement à Lorient ce mercredi soir. L'international portugais et le milieu de terrain espagnol, blessés ces dernières semaines, ont participé normalement à l'entraînement du jour avec le groupe parisien. Une excellente nouvelle pour Paris, qui récupère peu à peu ses très nombreux blessés.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_273378_0001
PSG

Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

ICONSPORT_270944_0017
OM

OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits

ICONSPORT_274910_0501
OM

Benatia entraîneur de l’OM, De Zerbi hallucine

ICONSPORT_275056_0231
Mercato

Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque

Fil Info

14:00
Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite
13:52
OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits
13:40
Benatia entraîneur de l’OM, De Zerbi hallucine
13:20
Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque
13:00
TV : Pierre Ménès sauveur du Canal Football Club ?
12:40
OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air
12:20
L'OM s'offre un joker de luxe en attaque
12:00
Le PSG est bouillant, finale à trois pour un crack de Ligue 1
11:30
Nantes menace les vieux

Derniers commentaires

Nantes menace les vieux

Et en plus, les jeunes, tant qu’ils n’ont pas le melon comme Abline, ils sont bien plus motivés …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air

👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

TV : Le Canal Football Club en danger de mort

Et visiblement tu n’es pas le seul …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

3 mois c'est retour a la competition

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

le culos des sardines marseille plus de penalty et plus de rouge pour les adversaires! tu suis tellement lyon que tu en oublies de suivre ton club! pathetique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading