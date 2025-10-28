PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour

Luis Enrique devrait pouvoir compter sur les retours de Joao Neves et de Fabian Ruiz pour le déplacement à Lorient ce mercredi soir. L'international portugais et le milieu de terrain espagnol, blessés ces dernières semaines, ont participé normalement à l'entraînement du jour avec le groupe parisien. Une excellente nouvelle pour Paris, qui récupère peu à peu ses très nombreux blessés.