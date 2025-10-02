ICONSPORT_272436_0067

100 ME pour Michael Olise, le PSG craque

PSG02 oct. , 12:40
parCorentin Facy
0
Désireux d’étoffer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le PSG a identifié sa priorité. Il s’agit de Michael Olise, pour qui Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont prêts à monter jusqu’à 100 millions d’euros.
Auteur d’un début de saison canon avec 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Michael Olise est l’un des joueurs en très grande forme sur la scène européenne. L’ailier du Bayern Munich, indiscutable en Bavière et de plus en plus indispensable en équipe de France, a déjà de nombreux courtisans dans l’optique de l’été prochain. Le Bayern Munich souhaite logiquement conserver l’ancienne star de Crystal Palace, mais les prétendants à sa signature ne manquent pas. Le Real Madrid, Barcelone, Arsenal ou encore Liverpool sont très attentifs à sa situation.
C’est également le cas du PSG. Le champion d’Europe en titre souhaite étoffer son secteur offensif la saison prochaine et a d’ores et déjà identifié Michael Olise comme sa priorité absolue. Selon les informations du site Fichajes, le joueur fait l’unanimité à Paris, où Luis Enrique et Luis Campos adorent son profil. Polyvalent et parfaitement capable de s’insérer dans une ligne d’attaque aux côtés de Dembélé, Doué, Kvaratskhelia ou Barcola, le natif de Londres devrait faire l’objet d’une offre ferme de la part du PSG l’été prochain.
Le média espagnol affirme que le champion de France en titre est prêt à poser 100 millions d’euros sur la table pour convaincre le Bayern de lui vendre Michael Olise lors du prochain mercato estival. Une somme suffisante pour faire craquer l’ogre de la Bundesliga ? Difficile à dire pour l’instant, le Bayern ayant misé 55 millions d’euros sur Michael Olise il y a seulement un an et demi. Sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2029, l’international français (10 sélections) est par ailleurs en négociations avec le Bayern pour une éventuelle prolongation. Rien ne dit que le club munichois arrivera à ses fins. Le Paris Saint-Germain de son côté est bien décidé à frapper un énorme coup dans un peu moins d’un an en mettant la main sur la nouvelle star du football français.
0
Derniers commentaires

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

J'oubliais Joyeux Anniversaire LUIS Fernandez .

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Avec peu , il fait beaucoup . 6 joueurs de la final absent mais contre le Barca un "master class" . Merci PARIS , merci LUIS ....

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Inclure l'Ajax avec Barcelone et City...ca fait perdre en crédibilité par contre.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Real et Barça depuis qu ils se font cabosser en Ldc ça couine.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Faut leur apprendre les règles avant de les laisser éplucher les actions et y porter un jugement . Il n'y a aucun joueur barcelonnais entre les 2 parisiens, pas de hors jeu donc.

