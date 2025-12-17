ICONSPORT_270064_0099 (1)

OM : De Zerbi reçoit trois magnifiques nouvelles

17 déc.
parCorentin Facy
L'OM va pouvoir aborder l'année 2026 avec un effectif plus large que lors des dernières semaines grâce aux retours de blessure de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Traoré.
Roberto De Zerbi avait trois bonnes raisons d'avoir le sourire ce mercredi après-midi à l'occasion de l'entraînement de l'Olympique de Marseille à l'Orange Vélodrome. Et pour cause, l'entraîneur italien a enregistré les retours de trois joueurs blessés depuis de longs mois. Amine Gouiri (épaule), Hamed Traoré (cuisse) et Facundo Medina (cheville), qui ont raté la première saison dans leur intégralité ou presque, étaient tous les trois présents lors de l'entraînement collectif.
Ils pourraient figurer dans le groupe contre Bourg en Bresse lors du 32e de finale de Coupe de France dimanche après-midi (14h45) même si bien sûr, aucun risque ne sera pris les concernant. L'OM peut donc en tout cas se réjouir de retrouver trois éléments potentiellement titulaires qui vont offrir plus de choix à Roberto De Zerbi dans ses compositions d'équipe dès janvier prochain.
Loading