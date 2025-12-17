OM : De Zerbi reçoit trois magnifiques nouvelles

Non du coup loupé
Ni l un ni l'autre, je suis neutre comme la Suisse
Combien de clubs européens ont fait le sextuplé ? La bise
Exact mais c’est le faible niveau du Pgégé ce soir qui leur a donné l’espoir … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Je crache, je chie et je pisse sur Flamengo, leur comportement, leur façon de jouer c'est tout ce que je vomis dans le foot, pas étonnant que les marseillais se reconnaissent en eux... qui se ressemble s'assemble... c'est minable
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🔹Facundo Medina et Hamed Traoré étaient présents à l’entraînement collectif du jour ! #TeamOM