OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain

Nouveau bras droit de Medhi Benatia, l’Italien Federico Balzaretti a repéré une potentielle recrue pour l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif adjoint observe les performances du latéral gauche Souffian El Karouani dont le contrat au FC Utrecht expire en juin prochain.

Pablo Longoria a annoncé la couleur. Avant le coup d’envoi du match remporté contre l’AS Monaco (1-0) dimanche dernier, le président de l’Olympique de Marseille laissait entendre que son mercato ne serait pas forcément agité. L’Espagnol considère que Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, peu utilisés à cause de leurs blessures respectives, représenteront des renforts pour l’effectif de Roberto De Zerbi. Le défenseur central argentin peut notamment servir de concurrent pour Emerson grâce à sa capacité à évoluer sur le couloir gauche. A ce poste, Ulisses Garcia n’a pas les faveurs du coach italien et ne sera sans doute pas retenu cet hiver.

C’est peut-être la raison pour laquelle Federico Balzaretti creuse une nouvelle piste concernant cette position. Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif adjoint de l’Olympique de Marseille suit les performances de Souffian El Karouani (25 ans) avec le FC Utrecht. La semaine dernière, le bras droit de Medhi Benatia est allé assister au match de Ligue Europa entre l’équipe néerlandaise et Nottingham Forest (1-2). L’occasion pour lui d’observer ce profil offensif dont les statistiques impressionnantes (3 buts et 15 passes décisives en 27 matchs cette saison toutes compétitions confondues) en font le défenseur le plus décisif d’Europe.

Des concurrents portugais

Autant dire que l’international marocain (5 sélections) ne passe pas inaperçu, d’autant qu’il n’a pas prévu de prolonger malgré sa fin de contrat en juin prochain. L’Olympique de Marseille pourrait en profiter pour conclure un transfert intéressant en janvier. Une telle opération redonnerait le sourire au Lion de l’Atlas frustré par sa non-convocation pour la CAN au Maroc. A noter que le club phocéen n’est pas seul sur ce dossier puisque le FC Porto et Benfica sont également sur le coup.