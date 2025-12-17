ICONSPORT_279190_0361
PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

PSG17 déc. , 16:52
parEric Bethsy
Finale de la Coupe Intercontinentale
PSG : Safonov - Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - João Neves , Vitinha, Fabian Ruiz - Kang-in Lee, Doué, Kvaratskhelia
Flamengo : Rossi - Varela, Ortiz, Pereira, Sandro - Pulgar, Jorginho - Carrascal, De Arrascaeta, Plata - Henrique
Derniers commentaires

OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon

ouvrez les virage pour des enfants , gratuitement pas grave ...

100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG

t'exageres gros c'est moche, mais c'est que de l'argent du qatar , c'est pas comme si vous en aviez casi illimité relativise

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

Si on gagne on aura un sacré palmarès !!! 13 titres 16 cup 1 c1 , 1c2 , la super coupe plus la coupe du monde des clubs !!! Incroyable il manquera que la c3 . Force a PANAME !!!! PSG plus grand club de FRANCE. Mais ce match est loin d etre gagné....force a PARIS !!!.

L’OM accepte de vendre Greenwood à un prix record

renseignez vous bande de truffes..... faites un minimum de recherches serieusement....

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

bon bah bonne chance! MDR. qui qui va bien pouvoir gagner. mmmmm.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

