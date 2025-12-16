Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé

Condamné par le conseil des prud'hommes de Paris à régler 61 millions d'euros à Kylian Mbappé, le PSG va faire appel de cette sanction.

Cet appel, une fois qu'il sera confirmé, va totalement redistribuer les cartes. Car cette fois le dossier sera étudié par des magistrats professionnels, et pas par un collège d'employeurs et de salariés comme en première instance. Le risque existe pour le Paris Saint-Germain que l'addition s'alourdisse, puisque les avocats de Kylian Mbappé réclamaient 240 millions d'euros. Mais inversement, le PSG peut aussi obtenir gain de cause. Quoi qu'il en soit, le premier effet de cet appel sera de repousser d'encore plusieurs mois une décision définitive dans ce dossier.

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas confirmé officiellement cette décision. De nombreux supporters parisiens regrettent un éventuel appel, estimant que sportivement leur club avait tourné la page Mbappé en gagnant la Ligue des champions. Là où ce dernier n'a rien gagné de sérieux depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Décidément, la rancune est toujours tenace.