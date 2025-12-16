ICONSPORT_273300_0006
Nasser Al-Khelaifi - PSG

Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé

PSG16 déc. , 19:30
parClaude Dautel
5
Condamné par le conseil des prud'hommes de Paris à régler 61 millions d'euros à Kylian Mbappé, le PSG va faire appel de cette sanction.
Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain avait indiqué qu'il réfléchissait à l'opportunité de faire appel de la condamnation prononcée ce mardi à son encontre. Mis en demeure de régler 61 millions d'euros à Kylian Mbappé afin de solder les salaires, primes et autres bonus, les dirigeants du PSG ont visiblement pris une décision. Journaliste indépendant, mais insider parisien, Abdellah Boulma, confirme que les champions d'Europe ont finalement décidé de faire appel. Cela ne va pas empêcher le Paris SG de devoir régler ce qu'il doit à Kylian Mbappé et à devoir publier le jugement de condamnation sur son site internet pendant un mois.
Cet appel, une fois qu'il sera confirmé, va totalement redistribuer les cartes. Car cette fois le dossier sera étudié par des magistrats professionnels, et pas par un collège d'employeurs et de salariés comme en première instance. Le risque existe pour le Paris Saint-Germain que l'addition s'alourdisse, puisque les avocats de Kylian Mbappé réclamaient 240 millions d'euros. Mais inversement, le PSG peut aussi obtenir gain de cause. Quoi qu'il en soit, le premier effet de cet appel sera de repousser d'encore plusieurs mois une décision définitive dans ce dossier.
Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas confirmé officiellement cette décision. De nombreux supporters parisiens regrettent un éventuel appel, estimant que sportivement leur club avait tourné la page Mbappé en gagnant la Ligue des champions. Là où ce dernier n'a rien gagné de sérieux depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Décidément, la rancune est toujours tenace.
5
Derniers commentaires

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Il étais pas vraiment blessé c'est juste qu'il était pas prêt physiquement, alors que fofana c'est quand même une blessure sérieuse qu il a eu , il faut pas comparer une blessure minime et une blessure sérieuse, a vrai dire paixao ca ressembler plus une blessure diplomatique

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Quel tocard ce gugus.. On ne l'a pas jouée parce qu'on était en D2, mais parce que la pieuvre Berlusconi avait tout fait pour nous empêcher de la jouer. Et il avait réussi.

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Quelle mascarade, comment 4 bons mois, aidé par un super collectif peuvent te faire gagner ce trophée ? Quel crédit on peut encore donner à ces trophées individuels ?

Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé

Ah dans tes rêves, un peu comme celui de voir Lyon sur le toit de l'Europe, ce qui aurait pu arriver il y a 20 ans... Mais comme pour tes espoirs sur Nasser, le rêve est fini

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

En tout L OM le lâchera pas en dessous de 100 M , après tout isak a bien été vendu pour 150 M ! Alors greewood 100 M il est vaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

