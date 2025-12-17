ICONSPORT_279851_0034
Encore un blessé pour le PSG !

Alors que le Paris Saint-Germain récupère enfin ses blessés, l'infirmerie parisienne va accueillir un nouveau joueur. Il s'agit de Kang-in Lee qui a dû quitter ses coéquipiers dès la 33e minute de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo ce mercredi. Le milieu offensif, très affecté au moment de sa sortie, semble souffrir d'une blessure musculaire à la cuisse. Encore un coup dur pour les Parisiens.
