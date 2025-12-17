Horneland viré pour sauver l'objectif de l'ASSE

Entraîneur de l’AS Saint-Etienne depuis un an maintenant, Eirik Horneland est loin de faire l’unanimité dans le Forez. Certains spécialistes du club stéphanois réclament même le départ du technicien norvégien.

« Au final, c’est le coach qui nous fait descendre » rappelle-t-il avant de poursuivre. Pour rappel, Saint-Etienne a dépensé 25 millions d’euros l’été dernier, soit plus que l’ensemble des autres clubs de Ligue 2. Avec un tel effectif, Eirik Horneland devrait avoir davantage de marge dans l’optique de remonter en Ligue 1 . Ce n’est pas le cas et c’est précisément ce qui fait dire à de nombreux spécialistes de l’ASSE que le technicien norvégien n’est plus légitime. Chroniqueur pour le Sainté Night Club sur Peuple Vert, Pierre est de cet avis.rappelle-t-il avant de poursuivre.

« On régresse depuis septembre. On gagnait presque tous nos matchs, avec quelques nuls. Ce n’était pas flamboyant, mais il y avait une certaine solidité. Depuis, j’ai l’impression que tout se délite. Le sujet de cette défense complètement à la rue revient systématiquement. Et il y a d'autres choses qui m’agacent. Horneland n’analyse que très peu nos adversaires. Il y a plusieurs points qui me font me poser de plus en plus de questions. (...) Je ne vois pas d’amélioration, au contraire, je vois une régression, et c’est ça qui m’inquiète » a développé le chroniqueur. Valentin, un autre intervenant de l’émission, est lui encore plus catégorique.

L'ASSE en danger si rien ne change ?

L’ASSE doit selon lui virer Eirik Horneland pour éviter une très mauvaise surprise d’ici quelques semaines. « Son vrai problème, à mes yeux, c’est qu’il ne prend pas de risques. Je ne sais pas si c’est de l’ego, mais c’est un entraîneur qui s’entête. (...) Continuer comme ça, c’est presque du sabotage » estime-t-il. Autant dire que chez les spécialistes de l’AS Saint-Etienne, du changement est réclamé en urgence pour éviter une grosse désillusion en mai prochain. La peur de ne pas voir l’ASSE dans le top 2 existe, ce qui constituerait un échec énorme pour Eirik Horneland, dont la mission est de faire remonter Saint-Etienne en Ligue 1 sans passer par d’éventuels barrages.