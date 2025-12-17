ICONSPORT_279926_0363

OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon

OL17 déc. , 17:40
parCorentin Facy
L’affiche des 32es de finale de la Coupe de France entre l’OL et Saint-Cyr Collonges a mis du temps avant de trouver un stade et se déroulera finalement dans un Groupama Stadium bien garni.
L’Olympique Lyonnais, scruté avec attention par la DNCG, craignait de ne pas rentrer dans ses frais en organisant le 32e de finale de la Coupe de France contre Saint-Cyr Collonges au Groupama Stadium. Le Progrès apporte une bonne nouvelle aux supporters rhodaniens en révélant que 20.000 spectateurs ont déjà pris leur ticket pour assister au match.
« À quatre jours de cette fête du football dans le Rhône, les craintes n’ont vraiment plus lieu d’être » selon le quotidien régional, pour qui l’OL ne vivra donc pas une soirée à perte sur le plan financier. Le Progrès précise que les deux virages du Groupama Stadium seront fermés pour cause de sanctions liées aux craquages de fumigènes et que par conséquent, les deux tribunes latérales seront complètes ou presque pour cette affiche qui se déroulera ce dimanche à 21 heures. 
Derniers commentaires

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

A jamais les premiers champion du MONDO !!!!!!!!!

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Ca confirme que ce sont que des gros bourrins qui comptaient sur le hasard des penos

Safonov place le PSG sur le toit du monde

mais laisse le deja qu'il ne sait pas si il est lyonnais ou marseillais...

OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain

Grosses stats pour 27 matchs.... Je préfère 1000 fois cette rumeur à celle d' Abdelli.

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Ça fait mal , hein, quand on ne gagne plus rien depuis tant d’années … 🤧🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Loading