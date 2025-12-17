A jamais les premiers champion du MONDO !!!!!!!!!
Ca confirme que ce sont que des gros bourrins qui comptaient sur le hasard des penos
mais laisse le deja qu'il ne sait pas si il est lyonnais ou marseillais...
Grosses stats pour 27 matchs.... Je préfère 1000 fois cette rumeur à celle d' Abdelli.
Ça fait mal , hein, quand on ne gagne plus rien depuis tant d’années … 🤧🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Dernier rendez-vous de l’année ! 🔥 Nos Gones affrontent le FC Saint-Cyr Collonges ce dimanche en Coupe de France, pour conclure l’année 2025 🎅🔴🔵 🎟️ De nouveaux blocs sont désormais ouverts à la vente à partir de 12€ pour les adultes et 7€ pour les enfants 👇