Pierre Sage - RC Lens

Lens : Pierre Sage l’avoue, l’OL l’a traumatisé

Lens17 déc. , 19:00
parQuentin Mallet
Pour son entrée en lice en Coupe de France, le RC Lens a tiré l'Entente Feignies-Aulnoye, pensionnaire de National 2. Un tirage au sort heureux, mais qui ne rassure par Pierre Sage, lequel veut absolument gagner pour éviter de faire la une de L'Equipe.
La première expérience d'entraineur de Pierre Sage dans un club de Ligue 1 autre que l'Olympique Lyonnais se passe admirablement bien. Arrivé pour insuffler un vent nouveau au RC Lens, il a fait de son équipe une formation redoutable qui culmine tout en haut de la Ligue 1 à l'approche de la trêve hivernale. En attendant de poursuivre leur lancée en championnat, les Sang et Or doivent passer par la case Coupe de France, avec une entrée en lice en 32es de finale face à l'Entente Feignies-Aulnoye (N2).
Pour l'entraîneur lensois, pas question de laisser passer l'occasion de filer au prochain tour, d'autant qu'une défaite risquerait de faire la une des journaux. Une situation qui réveille en lui un souvenir douloureux de l'élimination grotesque de l'OL en Coupe de France en janvier 2025 face à Bourgoin-Jallieu.

Pierre Sage a de l'ambition

« J'ai toujours eu toujours beaucoup de respect pour les équipes amateurs parce que j'ai été dans cette peau-là et nous avions fait tomber aussi des équipes de Ligue 1. Donc, je sais très bien que ça peut arriver. Et vous savez, j'ai souvent cette anecdote-là et je suis désolé pour le journal concerné, mais je n'ai pas envie de faire la une de L'Equipe le lendemain d'un tour de Coupe de France face à un adversaire de niveau inférieur. Voilà l'enjeu majeur. Et effectivement, je me suis appuyé sur cette désillusion-là (l'élimination avec l'OL, ndlr) pour me construire et notamment appréhender la semaine qui précède parce que je sais que c'est toujours une gestion un peu particulière avec les joueurs. Et j'ai aussi disputé une finale. Donc, je sais aussi qu'on peut être ambitieux dans cette compétition », a déclaré Pierre Sage en conférence de presse. Outre la une de L'Equipe, une élimination face à une équipe de quatrième division pourrait jeter un gros froid sur l'excellente dynamique en cours des Sang et Or.

