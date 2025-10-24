le psg tue la carriere de safonov safonov 397071

0 match avec le PSG mais il affole le mercato

PSG24 oct. , 16:00
parEric Bethsy
0
Mécontent de l’absence de concurrence avec Lucas Chevalier, Matvey Safonov pense à quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Ses envies d’ailleurs ne passent pas inaperçues puisque de nombreux clubs européens sont prêts à l’accueillir pour la deuxième partie de saison.
Si Luis Enrique effectue un large turn-over pour soulager ses titulaires, Lucas Chevalier échappe à la rotation. Le gardien titulaire du Paris Saint-Germain dispute tous les matchs. Et tant pis pour sa doublure Matvey Safonov qui a compris le message. Cette saison, l’entraîneur parisien ne mettra aucune concurrence en place entre ses portiers. Pour jouer, l’international russe âgé de 26 ans devra s’éloigner de la capitale française.

« Toute offre doit être étudiée, donc tout dépend de la situation au moment du mercato », avouait Matvey Safonov la semaine dernière. L’ancien gardien de Krasnodar laissait déjà entendre que sa situation pourrait évoluer en janvier. Une tendance confirmée par diverses sources selon lesquelles le dernier rempart ne supporte pas l’absence de concurrence avec Lucas Chevalier. On se dirige donc vers un prêt pour la deuxième partie de saison. Reste à connaître sa future destination. Une chose est sûre, c’est que les pistes ne manquent pas. Le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que dans deux mois et des rumeurs citent déjà pas mal de courtisans.
D’après le journaliste Ekrem Konur, des clubs italiens, espagnols et des cadors du championnat portugais se tiennent prêts à l’accueillir. Ses informations confirment celles de la presse russe qui révélait la présence du FC Valence, du Sporting Portugal et de Braga sur ce dossier. A priori, toutes ces formations devraient offrir au Parisien un statut de numéro 1. Preuve que Matvey Safonov a gardé une certaine cote sur le marché des transferts, lui qui avait débarqué au Paris Saint-Germain à l’été 2024 pour environ 20 millions d’euros.
Derniers commentaires

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Le désastre c'est surtout que l'on perd des points sur tous (les 4 meilleures ligues et le Portugal) 1, 2 points perdus sur les Allemands c'est 4 MATCHS à gagner en plus qu'eux pour les rattraper.

PSG : Chevalier galère, Luis Enrique lui en demande trop

Le problème c'est surtout qu'on passe d'un gardien top mondial confirmé à un grand espoir du poste. Nos attentes sont grandes par rapport à la patience dont nous devons faire preuve.

PSG : Chevalier galère, Luis Enrique lui en demande trop

Le problème de chevalier c'est juste quand la balle est cadrée, quand l'attaquant adverse tir a cote il s'en sort a peu près sauf face à Marseille

Garnier quitte l’OL et signe à Lens

Pour faire coiffeur, c'était pas la peine d'aller si loin. ^^

EdF : Thauvin entre et marque, quel but !

Mais DD ne sera plus là!

