0 match avec le PSG mais il affole le mercato

Le désastre c'est surtout que l'on perd des points sur tous (les 4 meilleures ligues et le Portugal) 1, 2 points perdus sur les Allemands c'est 4 MATCHS à gagner en plus qu'eux pour les rattraper.
Le problème c'est surtout qu'on passe d'un gardien top mondial confirmé à un grand espoir du poste. Nos attentes sont grandes par rapport à la patience dont nous devons faire preuve.
Le problème de chevalier c'est juste quand la balle est cadrée, quand l'attaquant adverse tir a cote il s'en sort a peu près sauf face à Marseille
Pour faire coiffeur, c'était pas la peine d'aller si loin. ^^
Mais DD ne sera plus là!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
🚨🆕 #PSG 🇷🇺 Matvey Safonov is struggling for minutes at PSG and open to a January move. 👀Clubs from Seri A, Portugal’s top flight and La Liga are exploring a loan deal.