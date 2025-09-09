Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!
This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.
Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?
Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ
Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Loading