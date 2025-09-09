Kylian Mbappé a quitté le PSG à l'été 2024 pour rejoindre les rangs du Real Madrid. L'attaquant français aurait pourtant pu prolonger son contrat dans la capitale.

De l'enfer au paradis », Fabrice Hawkins raconte notamment une énorme anecdote au sujet du PSG et de Mbappé. Selon le journaliste, Paris était prêt à faire une nouvelle folie pour conserver encore plus longtemps le champion du monde 2018. L'histoire d'amour entre Kylian Mbappé et le PSG aura duré de nombreuses années. Mais sur la fin, l'entente était de moins en moins bonne. Malgré la prolongation de contrat du Français à Paris en 2022, il avait toujours dans un coin de sa tête la possibilité de rejoindre le Real Madrid. Ce sera chose faite deux années plus tard. Pourtant, les champions d'Europe ont tenté de prolonger Mbappé , en vain cette fois-ci. Dans son livre intitulé «», Fabrice Hawkins raconte notamment une énorme anecdote au sujet du PSG et de Mbappé. Selon le journaliste, Paris était prêt à faire une nouvelle folie pour conserver encore plus longtemps le champion du monde 2018.

Le PSG a fait une proposition incroyable à Mbappé

Lors d'un passage sur l'antenne de RMC, Fabrice Hawkins a en effet dévoilé un gros scopp au sujet de Mbappé et du club de la capitale. « Ils ont eu pendant longtemps l'espoir de le prolonger. Mais ça s'est arrêté assez vite par rapport à 2022. On comprend en entendant Mbappé que le projet d'aller au Real Madrid était établi depuis longtemps. Ils espéraient mais pas trop quand même. Le PSG était prêt à mettre une clause de 180 000 000€ pour prolonger Mbappé. Si un club venait à mettre cette somme, mais que le club refusait, il s'engageait à les lui donner. L'entourage a refusé, leur choix était fait et ils voulaient quitter le Paris Saint-Germain », a expliqué le spécialiste du mercato pour le média national.

Lire aussi Mbappé a négocié une prime incroyable avec le Real