Mbappé a négocié une prime incroyable avec le Real

Après une première saison contrastée au Real Madrid, Kylian Mbappé compte bien remettre les pendules à l'heure. L'international français veut notamment tout faire pour remporter la Ligue des champions.

Kylian Mbappé s'est fixé de grands objectifs cette saison, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain veut notamment remporter les plus grands titres. Cela tombe bien, une Coupe du monde arrive prochainement avec les Bleus. Mais il y a aussi un trophée qui lui manque et que le Français souhaite plus que tout : la Ligue des champions. Mbappé veut se donner les moyens de porter le Real Madrid vers un nouveau succès dans la compétition. Et pour le motiver, il y aura aussi l'aspect financier.

Mbappé n'a pas blagué avec Nike en 2022

Selon des informations relayées par Defensa Central, Mbappé a en effet négocié une prime de 3 millions d'euros avec Nike en 2022 s'il parvenait à soulever enfin la Ligue des champions. Cette saison avec le Real Madrid, Mbappé est entrainé par Xabi Alonso. L'entraineur espagnol lui a clairement donné les clés du camion chez les Madrilènes. A lui de saisir sa chance et d'écrire son nom au palmarès du trophée. Surtout que la saison passée, Mbappé a pu voir son ancienne équipe, le PSG, remporter la Ligue des champions sans lui.

Forcément une frustration de plus pour le Français, même s'il n'a eu de cesse de féliciter le club de la capitale. Le Real Madrid a mis le paquet cet été sur le marché des transferts pour se renforcer et corriger les problèmes du passé. Reste à savoir si cela sera suffisant au vu de la concurrence féroce qui règne en Europe. En tout cas, Mbappé a commencé fort son nouvel exercice et semble avoir changé certaines de ses habitudes, notamment en défense. Le Tricolore est beaucoup plus concerné et ça pourrait bien tout changer.