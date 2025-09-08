mbappe a negocie une prime incroyable avec le real iconsport 268526 0122 398581

Mbappé a négocié une prime incroyable avec le Real

Kylian Mbappé08 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
Après une première saison contrastée au Real Madrid, Kylian Mbappé compte bien remettre les pendules à l'heure. L'international français veut notamment tout faire pour remporter la Ligue des champions.
Kylian Mbappé s'est fixé de grands objectifs cette saison, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain veut notamment remporter les plus grands titres. Cela tombe bien, une Coupe du monde arrive prochainement avec les Bleus. Mais il y a aussi un trophée qui lui manque et que le Français souhaite plus que tout : la Ligue des champions. Mbappé veut se donner les moyens de porter le Real Madrid vers un nouveau succès dans la compétition. Et pour le motiver, il y aura aussi l'aspect financier.

Mbappé n'a pas blagué avec Nike en 2022

Selon des informations relayées par Defensa Central, Mbappé a en effet négocié une prime de 3 millions d'euros avec Nike en 2022 s'il parvenait à soulever enfin la Ligue des champions. Cette saison avec le Real Madrid, Mbappé est entrainé par Xabi Alonso. L'entraineur espagnol lui a clairement donné les clés du camion chez les Madrilènes. A lui de saisir sa chance et d'écrire son nom au palmarès du trophée. Surtout que la saison passée, Mbappé a pu voir son ancienne équipe, le PSG, remporter la Ligue des champions sans lui.
Forcément une frustration de plus pour le Français, même s'il n'a eu de cesse de féliciter le club de la capitale. Le Real Madrid a mis le paquet cet été sur le marché des transferts pour se renforcer et corriger les problèmes du passé. Reste à savoir si cela sera suffisant au vu de la concurrence féroce qui règne en Europe. En tout cas, Mbappé a commencé fort son nouvel exercice et semble avoir changé certaines de ses habitudes, notamment en défense. Le Tricolore est beaucoup plus concerné et ça pourrait bien tout changer.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading