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TV : Portugal-Ouzbékistan, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202622 juin , 18:20
parCorentin Facy
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Accroché par le Congo lors de son premier match, le Portugal doit réagir face à l'Ouzbékistan. Victoire impérative pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, dans le dur en ce début de Mondial.

Quelle heure pour Portugal-Ouzbékistan ?

La sélection portugaise vit un début de Coupe du monde difficile. Entre le match nul face au Congo (1-1) et les polémiques qui ont suivi, la sélection entraînée par Roberto Martinez a impérativement besoin de l'emporter face à l'Ouzbékistan ce mardi soir. Une rencontre à suivre dès 19 heures.

Sur quelles chaînes suivre Portugal-Ouzbékistan ?

Sans surprise, M6 a sélectionné Portugal-Ouzbékistan parmi les rencontres diffusées gratuitement sur son antenne. Le match des coéquipiers de Joao Neves et de Vitinha sera dans le même temps diffusé sur BeInSports1.

Les compos probable de Portugal-Ouzbékistan 

Après la contre-performance contre la République Démocratique du Congo, le Portugal devrait se présenter avec un onze de départ différent face à l'Ouzbékistan. Des changements sont attendus notamment dans le secteur offensif de la part de Roberto Martinez. Néanmoins, il paraît improbable de voir Cristiano Ronaldo s'assoir sur le banc.
Le onze probable du Portugal : Costa, Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, B. Fernandes, Conceiçao, J. Felix, Cristiano Ronaldo
Le onze probable de l'Ouzbékistan : Yusupov, Abdullaev, Khusanov, Alijonov, Nasrullaev, Shukurov, Mozgovoy, Karimov, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov
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