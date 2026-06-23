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OL : Un coup historique à 11 ME, l'Ecosse se frotte les mains

OL23 juin , 15:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL nourrit de belles ambitions cet été sur le marché des transferts. Le profil de Claudio Braga plaît notamment beaucoup à la direction rhodanienne.
L’Olympique Lyonnais va mieux, que ce soit sur le plan sportif ou en interne. Le club doit continuer de surveiller ses finances mais peut nourrir de vraies ambitions sur ce mercato estival. En attaque, Paulo Fonseca compte se renforcer afin de mettre toutes les chances de son côté pour viser la Ligue des champions. Le profil de Claudio Braga est particulièrement apprécié par l’entraîneur portugais, qui souhaite voir l’OL passer à l’action pour s’attacher les services de l’attaquant de Heart of Midlothian. Cependant, le club écossais ne fera pas de cadeau aux Gones, qui devront mettre le prix pour espérer attirer le Portugais de 26 ans dans le Rhône.

Heart of Midlothian vise gros pour lâcher Bravo à l'OL 

Selon le journaliste Joel Sked, il faudra en effet débourser plus de 11 millions d’euros pour voir Braga rejoindre l’OL. Les Gones disposent des moyens nécessaires après le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, qui a rapporté 30 millions d’euros aux pensionnaires du Groupama Stadium. Ce serait en tout cas une belle opération réalisée par Heart of Midlothian, qui avait recruté Claudio Braga l’été dernier pour seulement 500 000 euros en provenance du club norvégien d’Aalesunds FK. En cas de signature à Lyon, Braga changerait encore de dimension et pourrait rêver de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

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La saison passée, le natif de Mafamude a inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. De quoi participer à la saison historique de son club, qui aura échoué de peu, lors de la dernière journée, dans la course au titre de champion d’Écosse. Forcément un coup dur malgré l'exploit réalisé tout au long de la saison.
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Il rentre à 3 0, le match est plié. Il est nonchalant et relâché, ça passe pas alors que le gars a fait toutes les courses qu'il devait faire et distribuer quelques bons ballons. Ce ne sera jamais un clone de Dembélé et d'Olise.

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