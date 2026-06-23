Nantes

Le FC Nantes officialise la signature d'un international camerounais

FC Nantes23 juin , 16:10
parClaude Dautel
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Malgré sa relégation en Ligue 2, le FC Nantes veut prouver ses ambitions lors du mercato. Et c'est le cas avec la signature de l’international camerounais, Wilitty Younoussa, milieu de terrain de 24 ans, qui arrive libre de Rodez après une excellente saison.
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