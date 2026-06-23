Real : Tchouaméni poussé dehors en plein Mondial

Merci Pierre-Emerick, une légende vivante du Vélodrome!
C’est un peu ce qu’on te dit , tu ramènes tout à toi … vois plus large , sois plus cool… 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Et ton aurtografffe, ça montre aussi ton niveau ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Bah, lui, c’est dans la tête, dommage mais il ne veut pas changer son style ‘faussement dilettante ‘ et c’est finalement pour ça qu’il est aussi super sub en EdF… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Normal , elle vient de proposer 700 millions d’euros pour le club 600 de dette 70 injecté 30 rachat des parts Et on redevient OL Groupe
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🚨 Il Real Madrid è aperto a valutare l’uscita di Aurélien Tchouaméni. Il centrocampista vorrebbe rimanere ma le merengues prendono in considerazione una sua cessione. Manchester United ha manifestato forte interesse agli agenti di Tchouameni.