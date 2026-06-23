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Aurélien Tchouaméni

Real : Tchouaméni poussé dehors en plein Mondial

Liga23 juin , 16:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison dernière intéressante, Aurélien Tchouaméni ne s'est pas pour autant donné un très grand crédit auprès de sa direction. Le Real Madrid est ouvert à une vente cet été pour renflouer les caisses, tandis que Manchester United suit la situation de près.
La situation actuelle au Real Madrid est particulièrement mouvementée. Réélu président jusqu'en 2030, Florentino Pérez veut transformer drastiquement son effectif pour le rendre plus fort et plus apte à remporter à nouveau des trophées, le tout sous la houlette de José Mourinho. Cela passe donc nécessairement par des recrutements de qualité, mais surtout très coûteux.
Et pour les financer tout en s'assurant de laisser de la place aux futurs arrivants, le club de la Maison Blanche a pris la décision d'ouvrir la porte à un transfert d'Aurélien Tchouaméni. L'international français est en pleine Coupe du monde mais il pourrait bien la passer avec la crainte d'être poussé dehors par son club.

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Le Real Madrid prêt à vendre Aurélien Tchouaméni

C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste Gianluigi Longari, selon qui le Real Madrid est prêt à se séparer de son milieu de terrain cet été. Aurélien Tchouaméni sort d'une saison intéressante, passée dans un rôle à l'ombre de ceux qui auraient dû mieux créer et mieux finir. Auteur de 49 participations cette saison pour 2 buts et 2 passes décisives, ses performances ont été remarquées : devant la possibilité de le voir arriver sur le marché des transferts, Manchester United a commencé à suivre de très près l'évolution de sa situation.
Pour l'heure, sa valeur marchande est à hauteur de 70 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de moins que le montant dépensé par le Real Madrid pour le recruter il y a 4 ans. Pour autant, la direction merengue n'a pas prévu de le brader. Donc les Red Devils, et autres prétendants s'il y en a, sont prévenus.
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