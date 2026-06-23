Ita : Gattuso officiellement entraîneur de la Lazio

shut
Il rentre à 3 0, le match est plié. Il est nonchalant et relâché, ça passe pas alors que le gars a fait toutes les courses qu'il devait faire et distribuer quelques bons ballons. Ce ne sera jamais un clone de Dembélé et d'Olise.
On a pas de tunes🤣🤣🤣🤣
Il fallait faire rentrer le jeune roublard de Lyon Tolisso
blablablabla continues à parler tout seul le décérébré
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Benvenuto, Mister 🤝🩵 #AvantiLazio