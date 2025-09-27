psg neymar n a jamais ete aussi fort les chiffres sont effrayants icon pl5 0554 349163

« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé

PSG27 sept.
parEric Bethsy
Longtemps critiqué pour son manque d’implication au Paris Saint-Germain, Neymar a bien caché son jeu. Le milieu offensif n’a jamais semblé à l’aise en français. Mais en réalité, le Brésilien était largement en mesure de communiquer avec ses coéquipiers francophones.
Après six années au Paris Saint-Germain (2017-2023), Neymar n’a pas laissé que de bons souvenirs de son passage. Tout le monde se souvient évidemment de quelques éclairs de génie sur le terrain. Mais ses exploits n’ont pas suffi pour compenser le reste. On parle notamment de ses blessures à répétition et de son manque d’implication régulièrement pointé par les supporters parisiens.
On a effectivement reproché au milieu offensif une absence d’efforts pour s’exprimer en français. Mais en réalité, Neymar avait bien caché son jeu. La preuve, son nouveau coéquipier à Santos Billal Brahimi a découvert que le Brésilien n’a pas oublié ses cours dans la langue de Molière. « Si j'ai déjà échangé avec Neymar ? Oui, cela fait une semaine que je m'entraîne. On a donc bien échangé, a confié l’ancien Niçois au journal L’Equipe. C'est la grande classe... Neymar m'a mis à l'aise. J'ai même été choqué de son niveau de français. Cela ne correspondait pas à ce que j'avais entendu. »

« Il savait que je jouais avec Dante à Nice. Il m'a dit qu'il était là pour moi en cas de souci, même au niveau de mon installation, a raconté l’international algérien. Il a également demandé à l'entraîneur de ne pas hésiter à venir le voir pour qu'il me fasse passer des messages. Et puis quel joueur c'est ... Même s'il n'est pas encore à 100 %, sur les "toros", c'est la classe mondiale. C'est un "kif" de jouer avec lui. Ici, ce sont les matchs de Neymar que tout le monde regarde, presque davantage que ceux de Santos. » Une star impliquée, ce n’est pas l’image laissée par Neymar du côté de Paris.
