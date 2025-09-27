Neymar appelle la police, la fête est finie

Encore blessé et indisponible pour Santos, Neymar ne s'en sort pas physiquement. Un corps fragile qui serait du à ses excès selon certains médias brésiliens. Une théorie qui énerve le clan du joueur qui attaque en justice.

Il est loin le temps où Neymar était vu comme un grand favori au Ballon d'Or. Deux fois troisième au classement final du prestigieux trophée remis cette semaine à Ousmane Dembélé (2015 et 2017), le génie brésilien est désormais loin de toutes ces considérations. Il se bat actuellement pour enchaîner le maximum de matchs. C'est essentiel pour aider son club Santos à éviter la relégation. Surtout, c'est indispensable pour lui permettre d'être appelé avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026. Malheureusement, les choses tournent mal puisqu'il vient de se blesser aux ischios

Neymar visé par la presse, il contre-attaque

Il est accro au whisky et aux boissons énergisantes, il fume le narguilé et dort jusqu’à 4 ou 5 heures du matin », a t-il avancé. Un portrait peu flatteur du joueur qui l'agace profondément. Cela fait déjà 8 matchs ratés cette saison pour l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone. Neymar pourrait même être absent jusqu'à la fin de l'année 2025 selon certains médias. Il est pourtant revenu dans un championnat brésilien moins exigeant que la Liga ou la Ligue 1, ce qui devait le protéger de ces blessures. Pour certains journalistes comme le très suivi Rodolfo Gomes, l'hygiène de vie déplorable de Neymar explique les soucis physiques. «», a t-il avancé. Un portrait peu flatteur du joueur qui l'agace profondément.

Soucieux de redorer l'image de Neymar, le clan du joueur a annoncé attaquer en justice Rodolfo Gomes et tous les journalistes qui produisent des articles semblables. « Suite aux déclarations irresponsables, diffamatoires et calomnieuses, ainsi qu’aux informations fausses diffusées par M. Rodolfo Gomes sur les réseaux sociaux et son blog personnel concernant le joueur Neymar Jr., nous vous informons que des poursuites judiciaires, tant pénales que civiles, seront engagées contre les responsables. Nous tenons également à préciser que nous ne cautionnerons en aucun cas les personnes qui utilisent le prétexte d’une « enquête » pour diffuser des informations mensongères et infondées », a publié l'entourage de Neymar sur son compte Instagram.

Neymar Brésil • Âge 33 • Milieu Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Neymar aura t-il gain de cause dans cette affaire ? Même si la justice brésilienne suit sa vision des choses, le prodige brésilien de 33 ans ne sera pas réhabilité pour autant chez les supporters de Santos et auprès du grand public brésilien. Les problèmes physiques à répétition du numéro 10 de la Seleçao énervent et inquiètent de plus en plus dans un pays qui veut revenir sur le toit du monde l'été prochain.