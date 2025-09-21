ICONSPORT_270732_0026

Neymar, ça sent vraiment la fin

Foot Mondial21 sept. , 7:30
parGuillaume Conte
Nouveau coup dur pour Neymar, pour qui les blessures s'accumulent et génèrent à chaque fois de longues indisponibilités. Il va manquer tous les prochains matchs de Santos et du Brésil. 
Après l’élimination du Brésil par la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Neymar avait annoncé que ce serait probablement son dernier Mondial. Malgré une forme chancelante ces dernières années, l’idée de disputer une dernière fois le rendez-vous suprême des équipes nationales avait notamment motivé son retour à Santos, revenu en D1 brésilienne. Mais cette aventure se passe très mal, outre la bataille pour le maintien dans laquelle est empêtré le club de Sao Paulo. L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG enchaine les blessures, et s’il a été absent par précaution des matchs internationaux de septembre, il est désormais acquis qu’il va encore manquer les prochains rendez-vous de la Seleçao. 
En effet, O Globo et TNT Sport Brazil annoncent que Neymar, blessé jeudi dernier à l’entrainement, a passé des examens et qu’ils font état d’une blessure sérieuse de grade 2 du muscle fémoral de la cuisse droite. Deux mois d’absence sont envisagés, et le Brésil de Carlo Ancelotti devra faire sans lui en octobre et en novembre. Une habitude désormais sachant que le « Ney » multiplie les problèmes physiques. Son retour avant la fin de saison au Brésil, en décembre, n’est même pas certain. Et le numéro 10 envisageait toujours de se chercher un nouveau club pour essayer de revenir en forme en vue de la Coupe du monde, même s’il n’y a pas beaucoup de candidats à l’heure actuelle, en Europe ou ailleurs. Cela sent vraiment la fin pour Neymar, qui à 33 ans, n'a joué pour le moment qu'une trentaine de matchs sur les deux dernières années. 
