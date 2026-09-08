Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Foot Europeen08 sept. , 22:10
parGuillaume Conte
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Même la liste des nommés pour le Ballon d'Or fait réagir désormais. Désiré Doué est l'un des absents majeurs, tout comme Raphinha. Un choix que le Barça ne comprend clairement pas.
On connaissait les clubs qui font pression et ragent quand le Ballon d’Or n’est pas l’un de leur joueur, comme le Real Madrid qui refuse d’envoyer une délégation pour protester contre la victoire de Rodri au dépens de Vinicius en 2024. Maintenant, cela peste dès la nomination des 30 finalistes pour le trophée individuel majeur. C’est le cas du FC Barcelone, qui a bien fait savoir son sentiment en voyant que Raphinha, qui a porté le club catalan sur ses épaules la saison dernière et a permis d’être champion d’Espagne, ne pas être parmi les nommés.

Raphinha absent de la liste, Deco n'y croit pas

Sur le post Instagram de Fabrizio Romano annonçant que le Brésilien n’était pas dans la liste des finalistes, Déco, directeur sportif du club catalan, a enchainé les emojis « mort de rire » pour montrer à quel point il trouvait ça ridicule. L’ancien joueur de Rennes et de Leeds notamment paye aussi le fait qu’il ait raté sa Coupe du monde, avec un seul match comme titulaire, et une blessure qui l’a privée des trois dernières rencontres du Brésil.
Chacun se fera son avis, mais le FC Barcelone place tout de même trois joueurs avec Cubarsi, Rodri et bien évidemment Yamal. Parti très fort cette saison, Raphinha porte le brassard du Barça et a inscrit six buts en quatre matchs. S’il garde de ce rythme, le Brésilien ne risque pas de faire rire grand monde en fin de saison. Même si en attendant, il va regarder la cérémonie sans même l’espoir d’être invité à Paris pour la cérémonie finale.
Raphinha

Raphinha

BrazilBrésil Âge 29 Attaquant

Friendly International

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2026/2027
Matchs4
Buts6
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Depuis quelques années... le Ballon d'Or est une blague. Le Ballon d'Or 2026 devrait revenir à Kylian Mbappé... et pourtant... il y aura une magouille pour ne pas lui donner. Je me souviens pour le Ballon d'Or 2013... ou Franck Ribéry devait le remporter... et que par des magouilles... il s'est retrouvé 3ème au classement.

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

C’est une blague ou une erreur j’espère

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Tu es vraiment optimiste ! ^^

LdC : Mbappé enchaine et porte le Real

Grâce à 2 cadeaux c'est ridicule et pourtant l'Inter n'était pas impressionnant pour un sou. Un Real uniquement de contre attaque et qui gâche. Rien de probant . A noter encore une fois le comportement minable d'anti jeu et de petite frappe de Cucurella et étrangement c'est l'Interiste qui prend l'avertissement

OM - Paris FC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas besoin d'être un pro du prono pour savoir que l'OM allait perdre ce match.

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