Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Même la liste des nommés pour le Ballon d'Or fait réagir désormais. Désiré Doué est l'un des absents majeurs, tout comme Raphinha. Un choix que le Barça ne comprend clairement pas.

On connaissait les clubs qui font pression et ragent quand le Ballon d’Or n’est pas l’un de leur joueur, comme le Real Madrid qui refuse d’envoyer une délégation pour protester contre la victoire de Rodri au dépens de Vinicius en 2024. Maintenant, cela peste dès la nomination des 30 finalistes pour le trophée individuel majeur. C’est le cas du FC Barcelone , qui a bien fait savoir son sentiment en voyant que Raphinha, qui a porté le club catalan sur ses épaules la saison dernière et a permis d’être champion d’Espagne, ne pas être parmi les nommés.

Raphinha absent de la liste, Deco n'y croit pas

Sur le post Instagram de Fabrizio Romano annonçant que le Brésilien n’était pas dans la liste des finalistes, Déco, directeur sportif du club catalan, a enchainé les emojis « mort de rire » pour montrer à quel point il trouvait ça ridicule. L’ancien joueur de Rennes et de Leeds notamment paye aussi le fait qu’il ait raté sa Coupe du monde, avec un seul match comme titulaire, et une blessure qui l’a privée des trois dernières rencontres du Brésil.

Chacun se fera son avis, mais le FC Barcelone place tout de même trois joueurs avec Cubarsi, Rodri et bien évidemment Yamal. Parti très fort cette saison, Raphinha porte le brassard du Barça et a inscrit six buts en quatre matchs. S’il garde de ce rythme, le Brésilien ne risque pas de faire rire grand monde en fin de saison. Même si en attendant, il va regarder la cérémonie sans même l’espoir d’être invité à Paris pour la cérémonie finale.