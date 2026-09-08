Ballon d'Or : La liste définitive des 30 nommés

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la