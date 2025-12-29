ICONSPORT_280896_0048
Lamine Yamal - FC Barcelone

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

PSG29 déc. , 8:20
parClaude Dautel
1
Le PSG a presque tout raflé dimanche lors des Globe Soccer Awards. Mais surtout Luis Campos s'est entretenu directement avec Lamine Yamal, présent pour recevoir trois trophées.
La presse sportive barcelonaise a régulièrement prêté l'intention au Paris Saint-Germain de faire signer Lamine Yamal. L'an dernier, le club de la capitale avait même officiellement démenti avoir proposé 240 millions d'euros au Barça pour lui acheter son prodige offensif. Depuis, les rumeurs se sont calmées, même si dimanche soir, Luis Campos a remis de l'huile sur le feu. Présent à Dubaï, où avait lieu la remise des Globe Soccer Awards, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi n'a pas hésité à se précipiter vers Lamine Yamal une fois la cérémonie terminée. La scène n'était plus diffusée en direct, mais elle n'a pas échappé à des personnes présentes dans la salle. Visiblement, Luis Campos souhaitait pouvoir discuter en tête-à-tête avec celui qui venait de recevoir le Prix Maradona, le trophée de meilleur attaquant de l’année et celui de meilleur espoir de la Liga.
Personne n'a évidemment été en mesure d'entendre ce que les deux hommes ont dit lors de cette rencontre à laquelle Luis Campos tenait visiblement beaucoup. Assurément, il est rare de pouvoir échanger directement avec Lamine Yamal, surtout que son puissant agent, Jorge Mendes, était également présent à Dubaï où il a reçu, lui aussi, un prix. L'ancien représentant de Cristiano Ronaldo n'a pas souhaité s'exprimer sur l'avenir de Lamine Yamal, qui en mai dernier a prolongé jusqu'en 2031 avec le Barça. Mais il a tout de même vanté les qualités de l'attaquant espagnol.

Lamine Yamal au PSG, Luis Campos s'agite

« Lamine Yamal est le joueur du futur. Il a énormément de talent. Lamine sait exactement ce qu'il fait, sur et en dehors du terrain. C'est un excellent joueur et un jeune homme fantastique qui apprend constamment. Je pense qu'il est à son apogée, capable de remporter des titres individuels et des trophées, et qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde dans les dix prochaines années », a expliqué Jorge Mendes. On ne sait cependant pas si ce dernier a, lui aussi, eu l'occasion de croiser Luis Campos durant cette soirée à Dubaï. 
1
Articles Recommandés
om egan riley contre valence c est le choc iconsport 265502 0020 396438
OM

L'OM et Egan-Riley, la fin est proche

ICONSPORT_280843_0081
FC Nantes

Nantes : Kita attaque le mercato en mode fast and furious

ICONSPORT_279192_0028
ASSE

ASSE : Cinq joueurs dans le viseur des Verts

ICONSPORT_276055_0044
OL

L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1

Fil Info

29 déc. , 10:00
L'OM et Egan-Riley, la fin est proche
29 déc. , 9:30
Nantes : Kita attaque le mercato en mode fast and furious
29 déc. , 9:00
ASSE : Cinq joueurs dans le viseur des Verts
29 déc. , 8:40
L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1
29 déc. , 8:00
OM : Une offre à 25ME bouleverse Marseille
29 déc. , 7:00
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
28 déc. , 23:00
PSG : Marquinhos prend une décision radicale
28 déc. , 22:55
CAN 2025 : La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent

Derniers commentaires

L'OM et Egan-Riley, la fin est proche

Encore faudrait il que ca ai commencé pour qu'il y ai une fin.......

L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1

Joueur au nom imprononçable prêté par une équipe ukrainienne au dernier du championnat. 2 buts, 1 passe décisive. Valeur 2,5 millions. Si ça fait rêver quelqu'un ici, qu'il lève le doigt tout de suite ou qu'il se taise à jamais ^^

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Comme Thiago avant lui ou Raï .

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Surement pas ! les mecs qui disent oui, cassez vous supporter un autre club sérieux, soit vous avez rien appris, soit vous avez rien vécu ! Tssss. les vrais ont voté non, Yamal, non mais la blague, un petit kéké a la mentalité de wesh, futur cassos de vestiaire qui foutra la merde, JAMAIS DE LA VIE ! je vois deja le bordel qu'il mettra, les nuits parisiennes, hygiène de vie déplorable, attitude de merdeux H24, au secours sérieux !

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

Lit bien ce qui est écrit : en France c’est 2 jours pour inscrire une nouvelle recrue... sauf que pour l’OL il faut l'accord de la DNCG !!! Arrêter d'y voir un complot anti l’OL grace à la DNCG l’OL existe encore sans elle dans 2 ans l’OL aurait disparu n’en déplaise à Sergio3n

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading