PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Le PSG a presque tout raflé dimanche lors des Globe Soccer Awards. Mais surtout Luis Campos s'est entretenu directement avec Lamine Yamal, présent pour recevoir trois trophées.

La presse sportive barcelonaise a régulièrement prêté l'intention au Paris Saint-Germain de faire signer Lamine Yamal. L'an dernier, le club de la capitale avait même officiellement démenti avoir proposé 240 millions d'euros au Barça pour lui acheter son prodige offensif. Depuis, les rumeurs se sont calmées, même si dimanche soir, Luis Campos a remis de l'huile sur le feu. Présent à Dubaï, où avait lieu la remise des Globe Soccer Awards, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi n'a pas hésité à se précipiter vers Lamine Yamal une fois la cérémonie terminée. La scène n'était plus diffusée en direct, mais elle n'a pas échappé à des personnes présentes dans la salle. Visiblement, Luis Campos souhaitait pouvoir discuter en tête-à-tête avec celui qui venait de recevoir le Prix Maradona, le trophée de meilleur attaquant de l’année et celui de meilleur espoir de la Liga

Personne n'a évidemment été en mesure d'entendre ce que les deux hommes ont dit lors de cette rencontre à laquelle Luis Campos tenait visiblement beaucoup. Assurément, il est rare de pouvoir échanger directement avec Lamine Yamal, surtout que son puissant agent, Jorge Mendes, était également présent à Dubaï où il a reçu, lui aussi, un prix. L'ancien représentant de Cristiano Ronaldo n'a pas souhaité s'exprimer sur l'avenir de Lamine Yamal, qui en mai dernier a prolongé jusqu'en 2031 avec le Barça. Mais il a tout de même vanté les qualités de l'attaquant espagnol.

Lamine Yamal au PSG, Luis Campos s'agite

« Lamine Yamal est le joueur du futur. Il a énormément de talent. Lamine sait exactement ce qu'il fait, sur et en dehors du terrain. C'est un excellent joueur et un jeune homme fantastique qui apprend constamment. Je pense qu'il est à son apogée, capable de remporter des titres individuels et des trophées, et qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde dans les dix prochaines années », a expliqué Jorge Mendes. On ne sait cependant pas si ce dernier a, lui aussi, eu l'occasion de croiser Luis Campos durant cette soirée à Dubaï.