Rennes : Samba-Pouille, révélation fracassante sur les fêtes bretonnes

Alors que le départ d'Habib Beye du Stade Rennais n'est toujours pas officialisé, la chaîne L'Equipe balance une bombe concernant la mise au placard de Brice Samba.

Désormais les deux camps se rendent coup pour coup, et forcément avec les contacts qu'il a dans les médias, le clan Beye peut laisser sortir des choses susceptibles de gêner les actuels dirigeants du Stade Rennais avec qui il est lancé dans un bras de fer juridique. Tandis que le club breton refuse de céder aux exigences financières de son futur ancien entraîneur, Habib Beye veut aboutir à un accord rapide afin de rejoindre l'Olympique de Marseille dans les meilleurs délais. Patron de L'Equipe du Soir, Olivier Ménard a expliqué en direct à l'antenne pourquoi Habib Beye avait mis sur la touche Brice Samba, et notre confrère a précisé qu'un dirigeant rennais n'était pas épargné par cette polémique. Tout cela quelques heures seulement après l'énorme match signé par le gardien de but face au Paris Saint-Germain.

Les soirées rennaises ont pesé dans le dossier Samba

Samba aimait la fête, mais il n'était pas seul à en croire Olivier Ménard. « Il m’est revenu des choses sur le contexte rennais et sur comment Habib Beye avait perdu son vestiaire. Est-ce que c’est par rectitude ? par maladresse ? par inexpérience ? J’ai appris une petite histoire. Il y a sept jours, Brice Samba était écarté par Habib Beye. Mais le gardien de but, fêtard, arrivait à l’entraînement, je vais mettre des guillemets « très fatigué ». Il était « fatigué » de faire la fête. Habib Beye a vu et a demandé du soutien à Arnaud Pouille. Et ce que j’ai appris, c’est que le capitaine de soirée de Brice Samba, c’est Arnaud Pouille », explique notre confrère au sujet de la proximité du président exécutif du Stade rennais avec le gardien de but du Stade Rennais.