OM : Habib Beye, un CDD de 4 mois pour commencer

L’Olympique de Marseille devrait annoncer la nomination de Habib Beye dans les prochaines heures. L’ancien entraîneur du Stade Rennais FC ne manquera pas de pression sur les épaules.

L’ Olympique de Marseille a récemment mis fin à l’aventure de Roberto De Zerbi et se cherche un nouvel homme fort. Plusieurs candidats sont en lice pour reprendre le poste de l’Italien, mais le grand favori reste Habib Beye, tout juste parti du Stade Rennais.

Malgré son manque d’expérience au plus haut niveau, l’ancien défenseur connaît bien le contexte marseillais pour y avoir évolué en tant que joueur. Il n’en restera pas moins attendu au tournant par les supporters et observateurs de la cité phocéenne. En tout cas, si le contexte n’est pas des plus favorables, Beye aura des objectifs sérieux à remplir. Ce n’est pas Thomas Bonnavent qui dira le contraire.

Beye, l'homme qu'il faut à l'OM ?

Sur le plateau de La Chaîne L'Équipe, le consultant a en effet commenté la probable arrivée de Habib Beye à Marseille : « Il va arriver dans un club et un vestiaire où il y a de belles choses à accomplir. Il est à trois matchs d’une finale de Coupe de France, il est dans la course à la Ligue des champions, qui est vitale pour le club. Il n’arrive pas dans un club où la saison est terminée ! La saison n’est pas morte. S’il n’arrive pas à connecter ses joueurs à un objectif commun, ce sera un vrai échec pour lui. »

Lire aussi OM : Les 22 joueurs convoqués par Abardonado

Habib Beye doit encore régler quelques détails contractuels avec le Stade Rennais FC avant de pouvoir rejoindre l’Olympique de Marseille ou une autre formation.

En attendant, les Phocéens recevront ce samedi en Ligue 1 le RC Strasbourg au Stade Vélodrome. Un Stade Vélodrome qui devrait réserver un accueil assez hostile à l’OM, dont les récents résultats ont beaucoup déçu les supporters, notamment le Classique sèchement perdu la semaine dernière face au PSG au Parc des Princes.