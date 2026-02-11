ICONSPORT_260879_0006
Karim Benzema

OL : 1ME grâce à Benzema, Lyon calme les rumeurs

OL11 févr. , 11:40
parClaude Dautel
0
Le transfert récent de Karim Benzema d' Al-Ittihad à Al-Hilal pour 25 millions d'euros pourrait permettre à l'OL de toucher 1ME, mais cependant cela n'est pas du tout certain.
Dans la foulée du départ du Ballon d'Or 2022 vers Al-Hilal, Sportune a annoncé que dans cette opération l'Olympique Lyonnais allait pouvoir toucher 1 million d'euros dans le cadre de la contribution de solidarité mise en place par la FIFA pour aider les clubs formateurs. Parti de l'OL en 2009 pour le Real Madrid, puis des Merengue pour Al-Ittihad en 2023, dans le cadre d'un transfert libre, Karim Benzema peut donc donner un coup de main financier à son club de coeur. Cependant, du côté de Michele Kang, on ne confirme pas du tout le fait que la nouvelle équipe saoudienne du joueur français de 38 ans va rapidement devoir verser un million d'euros. Le Progrès fait le point ce mercredi sur ce dossier.

L'OL est prudent sur cette fameuse prime

« L’OL ne confirme pas l’information, rappelant que « le montant du transfert est inconnu » entre les deux clubs saoudiens, et que cette contribution de solidarité peut dépendre de « plusieurs facteurs ». Le club olympien précise que ses équipes juridiques attendent d’en savoir plus », précise le quotidien régional concernant cette supposée prime de 1 million d'euros que l'Olympique Lyonnais pourrait toucher grâce à Karim Benzema. Cependant, cela ne change rien pour l'OL, qui n'avait évidemment pas budgété ce possible bonus financier, Lyon ne pouvant pas avoir d'avance connaissance de ce que KB9 pourrait faire cette saison. Si ce bonus arrive, alors ce sera forcément une bonne nouvelle, mais le club rhodanien n'est pas dans l'attente désespérée de ce million d'euros venus d'Arabie Saoudite.
0
Derniers commentaires

Tottenham vire Thomas Frank

Ah tiens, comme par hasard De Zerbi est libre maintenant comme Beye pour l'OM ! Le timing parfait

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Je reprendrais une tasse de seum SVP :)

Barco au PSG, Pierre Ménès annonce un gros problème

Je le trouve moins bien depuis janvier . N'est-'il pas en surégime ?

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Rage bien mon grand. Ton club pu la merde et c est bien fait pour les supporters dans ton genre.

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

faire mieux que pierre sage c'est juste impossible il a fait un exploit de faire une remontada jamais vu

