OL : 1ME grâce à Benzema, Lyon calme les rumeurs

Le transfert récent de Karim Benzema d' Al-Ittihad à Al-Hilal pour 25 millions d'euros pourrait permettre à l'OL de toucher 1ME, mais cependant cela n'est pas du tout certain.

Dans la foulée du départ du Ballon d'Or 2022 vers Al-Hilal, Sportune a annoncé que dans cette opération l'Olympique Lyonnais allait pouvoir toucher 1 million d'euros dans le cadre de la contribution de solidarité mise en place par la FIFA pour aider les clubs formateurs. Parti de l'OL en 2009 pour le Real Madrid, puis des Merengue pour Al-Ittihad en 2023, dans le cadre d'un transfert libre, Karim Benzema peut donc donner un coup de main financier à son club de coeur. Cependant, du côté de Michele Kang, on ne confirme pas du tout le fait que la nouvelle équipe saoudienne du joueur français de 38 ans va rapidement devoir verser un million d'euros. Le Progrès fait le point ce mercredi sur ce dossier.

L'OL est prudent sur cette fameuse prime

« L’OL ne confirme pas l’information, rappelant que « le montant du transfert est inconnu » entre les deux clubs saoudiens, et que cette contribution de solidarité peut dépendre de « plusieurs facteurs ». Le club olympien précise que ses équipes juridiques attendent d’en savoir plus », précise le quotidien régional concernant cette supposée prime de 1 million d'euros que l'Olympique Lyonnais pourrait toucher grâce à Karim Benzema. Cependant, cela ne change rien pour l'OL, qui n'avait évidemment pas budgété ce possible bonus financier, Lyon ne pouvant pas avoir d'avance connaissance de ce que KB9 pourrait faire cette saison. Si ce bonus arrive, alors ce sera forcément une bonne nouvelle, mais le club rhodanien n'est pas dans l'attente désespérée de ce million d'euros venus d'Arabie Saoudite.