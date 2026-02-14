Le PSG accusé d'avoir jeté 110ME par la fenêtre

L'année 2025 a été exceptionnelle pour le PSG sur le plan sportif, mais concernant le mercato d'été, Luis Campos s'est complètement trompé en recrutant Zabarnyi et Chevalier. Deux joueurs qui n'ont pas réussi à se faire une place.

Tandis que Matvei Safonov est désormais le choix numéro 1 de Luis Enrique, et que Lucas Chevalier cirait encore une fois le banc du Paris Saint-Germain vendredi soir à Rennes, Illya Zabarnyi a été très mauvais face au club breton. Pas de chance pour Luis Campos, il s'agit des deux joueurs que les champions d'Europe ont fait signer lors du mercato estival 2026 et qui semblent bien partis pour être des erreurs de casting. Et c'est notamment le cas pour le gardien de but français censé faire oublier Gianluigi Donnarumma et qui n'a pas répondu aux attentes et pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu. Ce samedi, Mathieu Faure, journaliste pour So Foot et consultant de l'émission 100% PSG La Tribune, sur Ici Paris-Ile de France, est sans pitié avec les décideurs parisiens.

« On a dilapidé 110M d’euros l’été dernier sur deux joueurs inadaptés au club (...) La nuit amène toujours un peu de sérénité et de douceur. C’est vrai. On a été nul à chier dans l’attitude à Rennes et le mercato d’été est sans doute l’un des pires de l’histoire du club. Mais sinon nous ne sommes que paix et félicité », ironise le journaliste, et supporter du PSG. Même si le 5-0 infligé à l'Olympique de Marseille a effacé les soucis connus par les champions d'Europe depuis le début de l'année 2026 (3 défaites), à quelques jours du match contre Monaco, des questions se posent désormais ouvertement sur le mercato fait après la conquête de la Ligue des champions, confirmé par un mercato d'hiver sans aucun mouvement.

Luis Enrique n'a aucun doute sur son effectif