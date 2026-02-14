Le PSG accusé d'avoir jeté 110ME par la fenêtre

Allez l'OM Pas le droit à l'erreur Ça va être un match avec beaucoup d'engagement des deux côtés à mon avis Ça va être tendu sur le terrain et en tribune. 👊⚽
Entre le Qatar et les sionistes, est ce que la France est toujours un pays indépendant ?
En parlant de chien. Comment va ta chienne de mère ?
Tu as la mémoire courte.... j’ai des souvenirs ou les bad gones descendaient sur la pelouse en fin de match parce qu’ils n'étaient pas content de leur comportement, et c'était votre gardien qui faisait ce qu’il pouvait pour les calmer . Comme quoi la roue tourne toujours et ne te fait pas d'illusion le jour où vos résultats baisseront le cirque Pinder aura déménagera de stade........
Et il apprendra beaucoup avec nous Car il n'a pas beaucoup joué au Real et se retrouve ici avec un vrai collectif sans vedette A dans une semaine contre Strasbourg
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
On a dilapidé 110M d’euros l’été dernier sur deux joueurs inadaptés au club.