ICONSPORT_275409_0047 (1)
Lucas Chevalier - PSG

Le PSG accusé d'avoir jeté 110ME par la fenêtre

PSG14 févr. , 14:40
parClaude Dautel
1
L'année 2025 a été exceptionnelle pour le PSG sur le plan sportif, mais concernant le mercato d'été, Luis Campos s'est complètement trompé en recrutant Zabarnyi et Chevalier. Deux joueurs qui n'ont pas réussi à se faire une place.
Tandis que Matvei Safonov est désormais le choix numéro 1 de Luis Enrique, et que Lucas Chevalier cirait encore une fois le banc du Paris Saint-Germain vendredi soir à Rennes, Illya Zabarnyi a été très mauvais face au club breton. Pas de chance pour Luis Campos, il s'agit des deux joueurs que les champions d'Europe ont fait signer lors du mercato estival 2026 et qui semblent bien partis pour être des erreurs de casting. Et c'est notamment le cas pour le gardien de but français censé faire oublier Gianluigi Donnarumma et qui n'a pas répondu aux attentes et pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu. Ce samedi, Mathieu Faure, journaliste pour So Foot et consultant de l'émission 100% PSG La Tribune, sur Ici Paris-Ile de France, est sans pitié avec les décideurs parisiens.
« On a dilapidé 110M d’euros l’été dernier sur deux joueurs inadaptés au club (...) La nuit amène toujours un peu de sérénité et de douceur. C’est vrai. On a été nul à chier dans l’attitude à Rennes et le mercato d’été est sans doute l’un des pires de l’histoire du club. Mais sinon nous ne sommes que paix et félicité », ironise le journaliste, et supporter du PSG. Même si le 5-0 infligé à l'Olympique de Marseille a effacé les soucis connus par les champions d'Europe depuis le début de l'année 2026 (3 défaites), à quelques jours du match contre Monaco, des questions se posent désormais ouvertement sur le mercato fait après la conquête de la Ligue des champions, confirmé par un mercato d'hiver sans aucun mouvement.

Luis Enrique n'a aucun doute sur son effectif

Luis Enrique va devoir composer avec son effectif actuel jusqu'à la fin de la saison, et cela ne l'inquiète pas plus que cela, l'entraîneur espagnol ayant soutenu Luis Campos dans ses choix. Mais, à l'heure où Nasser Al-Khelaifi a fait de la prolongation de Luis Enrique sa priorité numéro 1, le sujet du mercato pourrait devenir sensible. Car l'été prochain, le Paris Saint-Germain va devoir recruter quasiment un joueur par ligne, et même s'offrir un nouveau gardien de but. Car même si Matvei Safonov fait mieux que Lucas Chevalier, le PSG sait que le portier russe n'est pas non plus une muraille à la Donnarumma. Le gardien de but russe a même été sévèrement critiqué après les trois buts encaissés face au Stade Rennais.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0157
OM

OM : Une surprise dans la première compo d'Abardonado

ICONSPORT_281315_0344
Ligue 1

OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_283224_0074
OM

Habib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samedi

ICONSPORT_338910_0104
Ligue 2

L2 : Montpellier fait la bonne opération

Fil Info

14 févr. , 16:20
OM : Une surprise dans la première compo d'Abardonado
14 févr. , 16:12
OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)
14 févr. , 16:00
Habib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samedi
14 févr. , 15:55
L2 : Montpellier fait la bonne opération
14 févr. , 15:30
TV : Ligue 1+ supplie ses abonnés, c’est la fin
14 févr. , 15:00
OM : Enorme surprise pour l'avenir de Pavard
14 févr. , 14:20
OM : Un proche de De Zerbi claque la porte !
14 févr. , 14:00
Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide

Derniers commentaires

OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Allez l'OM Pas le droit à l'erreur Ça va être un match avec beaucoup d'engagement des deux côtés à mon avis Ça va être tendu sur le terrain et en tribune. 👊⚽

TV : Ligue 1+ supplie ses abonnés, c’est la fin

Entre le Qatar et les sionistes, est ce que la France est toujours un pays indépendant ?

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

En parlant de chien. Comment va ta chienne de mère ?

OM-Strasbourg : Les supporters désertent le Vélodrome

Tu as la mémoire courte.... j’ai des souvenirs ou les bad gones descendaient sur la pelouse en fin de match parce qu’ils n'étaient pas content de leur comportement, et c'était votre gardien qui faisait ce qu’il pouvait pour les calmer . Comme quoi la roue tourne toujours et ne te fait pas d'illusion le jour où vos résultats baisseront le cirque Pinder aura déménagera de stade........

Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide

Et il apprendra beaucoup avec nous Car il n'a pas beaucoup joué au Real et se retrouve ici avec un vrai collectif sans vedette A dans une semaine contre Strasbourg

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading