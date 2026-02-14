ICONSPORT_279926_0228

OL : Tyler Morton récompensé

OL14 févr. , 13:13
parCorentin Facy
En très grande forme ces dernières semaines, Tyler Morton a été récompensé par les supporters de l'OL. L'ancien milieu de terrain de Liverpool a reçu le prix du joueur du mois de janvier à Lyon. L'Anglais a battu de sérieux concurrents pour ce titre à l'instar de Pavel Sulc, d'Endrick ou encore de Moussa Niakhaté.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

