ICONSPORT_279966_0015

OM : Un proche de De Zerbi claque la porte !

OM14 févr. , 14:20
parCorentin Facy
0
Directeur technique de l’OM depuis juin 2024, Giovanni Rossi quitte à son tour le club phocéen, quelques jours après Roberto De Zerbi.
Le départ de Roberto De Zerbi n’est pas sans conséquence pour l’Olympique de Marseille. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club olympien a acté la décision de se séparer de l’entraîneur italien. L’ancien de Brighton est parti avec son imposant staff, laissant à Jacques Abardonado la tâche de diriger l’équipe pour la réception de Strasbourg ce samedi à 17 heures. A quelques heures du match, on apprend par Gianluca Di Marzio qu'un autre proche de Roberto De Zerbi quitte à son tour l’OM, il s’agit de Giovanni Rossi.
Directeur technique du club phocéen depuis juin 2024, l’ancien directeur sportif de Sassuolo était arrivé à Marseille en même temps que Roberto De Zerbi. Intime de l’entraîneur italien, sa mission en Provence était notamment de faire le lien entre De Zerbi et la direction olympienne, Pablo Longoria et Medhi Benatia en tête. Avec le départ de l’ancien manager du Shaktar Donetsk ou encore de Sassuolo, Giovanni Rossi n’avait plus rien à faire à Marseille et son départ est désormais acté selon la presse italienne.

Giovanni Rossi quitte à son tour l'OM

Il y a fort à parier que Rossi retrouvera du service… dans le prochain club de Roberto De Zerbi, les deux hommes étant fortement liés. Reste à voir si le club olympien recrutera un nouveau dirigeant pour compenser ce départ ou si les prérogatives d’Aziz Mady, proche de Medhi Benatia et actuel coordinateur sportif, seront simplement élargies.

Lire aussi

Après l’OM, De Zerbi prend encore un coup sur la têteAprès l’OM, De Zerbi prend encore un coup sur la tête
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0172
OL

Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide

ICONSPORT_272994_0187
OM

OM : Habib Beye, un CDD de 4 mois pour commencer

ICONSPORT_270215_0010
FC Nantes

Nantes : Anthony Lopes refuse de mentir

Fil Info

14 févr. , 14:00
Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide
14 févr. , 13:40
OM : Habib Beye, un CDD de 4 mois pour commencer
14 févr. , 13:20
Nantes : Anthony Lopes refuse de mentir
14 févr. , 13:13
OL : Tyler Morton récompensé
14 févr. , 13:08
Igor Tudor ne signera pas à l'OM, c'est officiel
14 févr. , 13:00
Rennes : Samba-Pouille, révélation fracassante sur les fêtes bretonnes
14 févr. , 12:40
OM : Balerdi, une fausse blessure pour éviter le pire ?
14 févr. , 12:20
OL : Le renfort fantôme servira de roue de secours

Derniers commentaires

OM-Strasbourg : Les supporters désertent le Vélodrome

Bienvenue chez pinder🥳

PSG : Zabarnyi déjà viré

Oui mopi, il était un des meilleurs défenseurs de PL.

Igor Tudor ne signera pas à l'OM, c'est officiel

Tu m’étonnes ! Faut être suicidaire pour aller là bas

Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide

Bravo beau discours 👌

OM : Habib Beye, un CDD de 4 mois pour commencer

Si c’est vrai je suis dégoûté !!! J’aurais tout misé sur conceicao

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading