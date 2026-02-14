OM : Un proche de De Zerbi claque la porte !

Directeur technique de l’OM depuis juin 2024, Giovanni Rossi quitte à son tour le club phocéen, quelques jours après Roberto De Zerbi.

Le départ de Roberto De Zerbi n’est pas sans conséquence pour l’Olympique de Marseille. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club olympien a acté la décision de se séparer de l’entraîneur italien . L’ancien de Brighton est parti avec son imposant staff, laissant à Jacques Abardonado la tâche de diriger l’équipe pour la réception de Strasbourg ce samedi à 17 heures. A quelques heures du match, on apprend par Gianluca Di Marzio qu'un autre proche de Roberto De Zerbi quitte à son tour l’OM, il s’agit de Giovanni Rossi.

Directeur technique du club phocéen depuis juin 2024, l’ancien directeur sportif de Sassuolo était arrivé à Marseille en même temps que Roberto De Zerbi. Intime de l’entraîneur italien, sa mission en Provence était notamment de faire le lien entre De Zerbi et la direction olympienne, Pablo Longoria et Medhi Benatia en tête. Avec le départ de l’ancien manager du Shaktar Donetsk ou encore de Sassuolo, Giovanni Rossi n’avait plus rien à faire à Marseille et son départ est désormais acté selon la presse italienne.

Giovanni Rossi quitte à son tour l'OM

Il y a fort à parier que Rossi retrouvera du service… dans le prochain club de Roberto De Zerbi, les deux hommes étant fortement liés. Reste à voir si le club olympien recrutera un nouveau dirigeant pour compenser ce départ ou si les prérogatives d’Aziz Mady, proche de Medhi Benatia et actuel coordinateur sportif, seront simplement élargies.