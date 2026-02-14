ICONSPORT_270215_0010

Nantes : Anthony Lopes refuse de mentir

FC Nantes14 févr. , 13:20
parHadrien Rivayrand
Le FC Nantes s’est un peu plus enfoncé dans la crise ce vendredi soir en Ligue 1 suite à sa défaite sur la pelouse de l'AS Monaco. Anthony Lopes a déjà du mal à croire en un maintien direct pour les Canaris.
Le FC Nantes est en grand danger. Contre l’AS Monaco ce vendredi soir en Ligue 1, les Canaris n’ont pas pesé lourd. Les pensionnaires de La Beaujoire occupent la 17e place après 22 matchs disputés cette saison en championnat. Nantes est provisoirement à huit points du Paris FC, première équipe hors de la zone rouge.
La confiance est au plus bas chez les Nantais et ce n’est pas Anthony Lopes qui dira le contraire. Le gardien de but international portugais souhaite que ses partenaires prennent pleinement conscience de la situation afin de relever la tête au plus vite.

Anthony Lopes ne se fait pas d'illusions pour Nantes 

Au sortir de la défaite logique à Monaco, l'ancien de l'OL a en effet indiqué qu'il ne croyait plus vraiment en un maintien direct en Ligue 1 pour le FC Nantes : « Ce sont les stats. Elles sont faites pour être inversées. On ne va pas se voiler la face et on le sait entre nous, ça va être difficile d’aller chercher les équipes qui peuvent se maintenir directement en Ligue 1. On se doit d’aller chercher cette place de barragiste par n’importe quel moyen. Tout est encore faisable et possible. ».

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes d’Ahmed Kantari recevront Le Havre. Une rencontre jouable sur le papier, mais qu’il faudra absolument gagner pour espérer un destin favorable.
Les leaders du FC Nantes auront un rôle déterminant dans les semaines à venir. Anthony Lopes est notamment concerné : le portier devra donner de la voix et guider des troupes nantaises qui, pour le moment, semblent sans solutions pour assurer leur maintien dans l'élite du football français.
Loading