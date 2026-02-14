ICONSPORT_285236_0340

OM : Enorme surprise pour l'avenir de Pavard

OM14 févr. , 15:00
parCorentin Facy
0
En grosse difficulté depuis le début de la saison, Benjamin Pavard est pourtant très courtisé sur le marché des transferts. Le défenseur de l’OM pourrait rebondir en Allemagne la saison prochaine.
L’été dernier, l’Olympique de Marseille pensait réaliser l’un des gros coups du mercato avec la signature de Benjamin Pavard. Le champion du monde a été prêté avec une option d’achat non-obligatoire de 15 millions d’euros par l’Inter à l’OM. Plus de six mois plus tard, le bilan est très décevant pour le joueur formé à Lille, lequel n’apporte pas satisfaction jusqu’à présent. Les dirigeants olympiens ont déjà prévu de ne pas lever l’option d’achat même si les performances de Pavard d’ici la fin de la saison seront évidemment scrutées de près.

Pavard très suivi en Allemagne 

Cette décision de l’OM de ne pas conserver le défenseur de 29 ans ne fait pas les affaires de l’Inter Milan, qui ne souhaite pas non plus intégrer Benjamin Pavard à son projet pour la saison prochaine. Mais alors que l’on pourrait croire que l’ancien Bavarois est devenu indésirable dans l’Europe entière, son avenir pourrait bien réserver de grosses surprises. Si l’on se fie aux informations relayées par le site spécialisé Sempre Inter, Benjamin Pavard a la cote… en Bundesliga.
Les cadors allemands n’ont pas oublié l’excellent passage du défenseur tricolore au Bayern Munich et certains clubs voient d’un très bon oeil l’opportunité de relancer Benjamin Pavard. C’est notamment le cas du Borussia Dortmund et du RB Leipzig, deux clubs en excellente position (2e et 4e) pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. De toute évidence, si l’OM et l’Inter ne souhaitent pas le conserver, Benjamin Pavard pourrait voir d’un très bon oeil un retour en Allemagne dans l’un des deux clubs précédemment cités.
Reste à voir si Dortmund et Leipzig seront prêts à s’aligner sur les exigences de l’Inter, qui souhaitera sans doute récupérer une somme similaire à l’option d’achat qui avait été négociée avec Marseille, soit près de 15 millions d’euros. Qu’il reste ou non à l’OM la saison prochaine, Pavard sait en tout cas qu’il est suivi et qu’il a par conséquent tout intérêt à briller durant cette seconde partie de saison à Marseille.

