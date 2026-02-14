OM : Enorme surprise pour l'avenir de Pavard

En grosse difficulté depuis le début de la saison, Benjamin Pavard est pourtant très courtisé sur le marché des transferts. Le défenseur de l’OM pourrait rebondir en Allemagne la saison prochaine.

Pavard très suivi en Allemagne

Cette décision de l’OM de ne pas conserver le défenseur de 29 ans ne fait pas les affaires de l’Inter Milan, qui ne souhaite pas non plus intégrer Benjamin Pavard à son projet pour la saison prochaine. Mais alors que l’on pourrait croire que l’ancien Bavarois est devenu indésirable dans l’Europe entière, son avenir pourrait bien réserver de grosses surprises. Si l’on se fie aux informations relayées par le site spécialisé Sempre Inter, Benjamin Pavard a la cote… en Bundesliga.

Les cadors allemands n’ont pas oublié l’excellent passage du défenseur tricolore au Bayern Munich et certains clubs voient d’un très bon oeil l’opportunité de relancer Benjamin Pavard. C’est notamment le cas du Borussia Dortmund et du RB Leipzig, deux clubs en excellente position (2e et 4e) pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. De toute évidence, si l’OM et l’Inter ne souhaitent pas le conserver, Benjamin Pavard pourrait voir d’un très bon oeil un retour en Allemagne dans l’un des deux clubs précédemment cités.

Reste à voir si Dortmund et Leipzig seront prêts à s’aligner sur les exigences de l’Inter, qui souhaitera sans doute récupérer une somme similaire à l’option d’achat qui avait été négociée avec Marseille, soit près de 15 millions d’euros. Qu’il reste ou non à l’OM la saison prochaine, Pavard sait en tout cas qu’il est suivi et qu’il a par conséquent tout intérêt à briller durant cette seconde partie de saison à Marseille.