L'OL a contacté l'AC Milan, demande refusée

Rémy Descamps s'étant blessé contre le Stade Rennais, c'est Dominik Greif, arrivé cet été de Majorque, qui sera dans les buts de l'Olympique Lyonnais vendredi contre Angers. Mais le portier slovaque n'était pas le premier choix de l'OL.
Après le départ de Lucas Perri pour Leeds, Matthieu Louis-Jean s'est penché sur plusieurs profils pour rejoindre l'OL, et après une longue attente, c'est Dominik Greif qui s'est engagé avec Lyon
. Pourtant, en ce début de saison, Paulo Fonseca a accordé sa confiance à Rémy Descamps. Rongeant son frein sur la touche, Greif va faire ses grands débuts en Ligue 1 le week-end prochain, et devra confirmer que l'Olympique Lyonnais ne s'est pas trompé en le faisant venir pour 5,25 millions d'euros. Mais, à en croire le quotidien italien Il Giornale
, avant de s'offrir le gardien de but de Majorque, l'OL avait pensé à Lorenzo Torriani, le gardien de but de 20 ans de l'AC Milan.
L'OL visait une pépite du football italien
Le média italien explique qu'au cœur du mercato estival, les dirigeants lyonnais ont contacté l'AC Milan afin de connaître les conditions d'un prêt de Lorenzo Torriani, un des grands espoirs des Rossoneri, mais également de l'Italie, Torriani évoluant avec les U20 transalpins depuis un an. Mais, la réponse milanaise a été aussi rapide que négative, l'AC Milan ayant clairement fait comprendre à l'OL qu'il était inutile d'insister. Selon Il Giornale
, le club lombard souhaite faire de Lorenzo Torriani le successeur de Mike Maignan si ce dernier s'en va en fin de saison, sachant que le gardien de but français sera libre en juin prochain. Suite à la réponse de l'AC Milan, l'Olympique Lyonnais s'est donc penché sur d'autres dossiers, et notamment celui de Dominik Greif, sachant depuis Mathieu Patouillet est parti en Arabie Saoudite
.