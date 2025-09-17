ICONSPORT_239580_0140
Lorenzo Torriani

L'OL a contacté l'AC Milan, demande refusée

OL17 sept. , 12:00
parClaude Dautel
Rémy Descamps s'étant blessé contre le Stade Rennais, c'est Dominik Greif, arrivé cet été de Majorque, qui sera dans les buts de l'Olympique Lyonnais vendredi contre Angers. Mais le portier slovaque n'était pas le premier choix de l'OL. 
Après le départ de Lucas Perri pour Leeds, Matthieu Louis-Jean s'est penché sur plusieurs profils pour rejoindre l'OL, et après une longue attente, c'est Dominik Greif qui s'est engagé avec Lyon. Pourtant, en ce début de saison, Paulo Fonseca a accordé sa confiance à Rémy Descamps. Rongeant son frein sur la touche, Greif va faire ses grands débuts en Ligue 1 le week-end prochain, et devra confirmer que l'Olympique Lyonnais ne s'est pas trompé en le faisant venir pour 5,25 millions d'euros. Mais, à en croire le quotidien italien Il Giornale, avant de s'offrir le gardien de but de Majorque, l'OL avait pensé à Lorenzo Torriani, le gardien de but de 20 ans de l'AC Milan.

L'OL visait une pépite du football italien

Le média italien explique qu'au cœur du mercato estival, les dirigeants lyonnais ont contacté l'AC Milan afin de connaître les conditions d'un prêt de Lorenzo Torriani, un des grands espoirs des Rossoneri, mais également de l'Italie, Torriani évoluant avec les U20 transalpins depuis un an. Mais, la réponse milanaise a été aussi rapide que négative, l'AC Milan ayant clairement fait comprendre à l'OL qu'il était inutile d'insister. Selon Il Giornale, le club lombard souhaite faire de Lorenzo Torriani le successeur de Mike Maignan si ce dernier s'en va en fin de saison, sachant que le gardien de but français sera libre en juin prochain. Suite à la réponse de l'AC Milan, l'Olympique Lyonnais s'est donc penché sur d'autres dossiers, et notamment celui de Dominik Greif, sachant depuis Mathieu Patouillet est parti en Arabie Saoudite.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259399_0555
TV

Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail

ICONSPORT_268698_0254
OL

OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle

ICONSPORT_268740_0018
Ligue des Champions

Lamine Yamal forfait contre le PSG ?

ICONSPORT_270673_0384
OL

L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant

Fil Info

14:00
Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail
13:40
OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle
13:20
Lamine Yamal forfait contre le PSG ?
13:00
L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant
12:40
Le PSG va dépenser 70ME pour cet international espagnol
12:20
« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM
11:40
L'OM n'était pas au niveau, l'avis choc d'un ancien joueur
11:20
Strasbourg : Les Ultras se moquent des critiques
11:05
PSG : Kvaratskhelia dans le groupe contre l'Atalanta

Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

Le nombre de discussions qu on a eu ou c est exactement ce que tu disais ... Tou corrupt ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading