ICONSPORT_267556_0123 (1)

Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

OL22 janv. , 16:00
parCorentin Facy
1
Blessé depuis le mois d’octobre, Malick Fofana va bientôt revenir pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL et de Paulo Fonseca. Mais l’international belge risque d’avoir une mauvaise surprise à son retour.
Victime d’une très grosse entorse de la cheville contre Strasbourg fin octobre, Malick Fofana est toujours sur la touche. Un coup dur pour l’international belge, qui avait refusé de quitter l’OL l’été dernier pour réaliser une grosse saison et ainsi assurer sa place dans le groupe des Diables Rouges pour la Coupe du monde. Le retour de l’ancienne pépite de La Gantoise ne devrait plus tarder et cela va permettre à Paulo Fonseca de disposer de plus de solutions dans le secteur offensif.

Fofana de retour à l'OL... comme joker ?

Dans l’esprit de tout le monde, Malick Fofana va reprendre sa place sans trop de difficulté et pourtant, l’international belge pourrait avoir une mauvaise surprise. En son absence, un joueur s’est révélé au point de devenir très important pour l’OL : Afonso Moreira, qui joue… au même poste que Malick Fofana. Pour Eurosport, il existe un réel risque pour le jeune Belge de 20 ans de déchanter et de revenir à Lyon avec un statut de joker plutôt qu’avec celui d’un titulaire.
« Pour l’heure, personne n’est en mesure de réclamer sa place de titulaire à Afonso Moreira. Ses concurrents sur les ailes ne vont plus tarder à déserter l’infirmerie. Fofana et Nuamah avaient quitté le groupe (avant leur blessure) avec le rang de titulaires, qu’ils espèrent retrouver, mais Afonso Moreira n’est plus un inconnu sans statut » écrit le média. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le jeune ailier portugais de 20 ans a brillamment saisi sa chance en l’absence de Malick Fofana.
Le Belge va donc devoir retrouver son meilleur niveau s’il veut envoyer l’ancien du Sporting Portugal sur le banc. D’autant que la concurrence ne se limite plus uniquement à Afonso Moreira puisque l’OL peut aussi s’appuyer sur Pavel Sulc ou Endrick, tous les deux incontournables aux yeux de Paulo Fonseca. C’est donc un sacré défi qui attend Malick Fofana à son retour de blessure, un constat qui vaut également pour Ernest Nuamah.

Lire aussi

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surpriseEt encore une recrue à l'OL, c'est une surprise
Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur EndrickLe vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0708
PSG

Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve

ICONSPORT_245626_0034
TV

« A l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années », elle arrête le football

Jonas Wind
OL

Blessé pour trois mois, il attend l'OL en juin

ICONSPORT_279655_0005
Europa League

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Fil Info

22 janv. , 18:40
Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve
22 janv. , 18:20
« A l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années », elle arrête le football
22 janv. , 18:00
Blessé pour trois mois, il attend l'OL en juin
22 janv. , 17:41
Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)
22 janv. , 17:40
OM : Greenwood à MU, la réunion qui change tout
22 janv. , 17:20
Strasbourg enregistre une vente à 7 ME
22 janv. , 17:00
L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli
22 janv. , 16:30
Le Sénégal exclu de la CAN 2027, la sanction ultime

Derniers commentaires

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Pas de tolisso!!!! Il n'a pourtant pas joué le dernier match, je suis surpris.

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

perso, ça sera un commentaire espagnol ou anglais.

L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli

Bouh Bouh GM AVFF

Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France

6 pts pour le 1er et ensuite tu descends de 0.25 il me semble pour l'europa c'est 12 en ldc et 4 en conference

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Même si globalement tu n'as pas complétement tort, tu caricaturistes trop pour que ce soit pertinent. Le match contre Angers ou celui contre le PSG te donneraient tort par exemple. En revanche quand ça ne tourne pas très bien, oui, Greenwood est souvent celui qui débloque les situations. Mais de la à parler de dépendance, ou qu'il faut en permanence que ça passe par un exploit individuel de sa part, c'est méconnaitre le contenu des matchs. C'est le commentaire d'un gars qui ne regarde que les résumés.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading