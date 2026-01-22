Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

Blessé depuis le mois d’octobre, Malick Fofana va bientôt revenir pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL et de Paulo Fonseca. Mais l’international belge risque d’avoir une mauvaise surprise à son retour.

Victime d’une très grosse entorse de la cheville contre Strasbourg fin octobre, Malick Fofana est toujours sur la touche. Un coup dur pour l’international belge, qui avait refusé de quitter l’OL l’été dernier pour réaliser une grosse saison et ainsi assurer sa place dans le groupe des Diables Rouges pour la Coupe du monde. Le retour de l’ancienne pépite de La Gantoise ne devrait plus tarder et cela va permettre à Paulo Fonseca de disposer de plus de solutions dans le secteur offensif.

Fofana de retour à l'OL... comme joker ?

Dans l’esprit de tout le monde, Malick Fofana va reprendre sa place sans trop de difficulté et pourtant, l’international belge pourrait avoir une mauvaise surprise. En son absence, un joueur s’est révélé au point de devenir très important pour l’OL : Afonso Moreira, qui joue… au même poste que Malick Fofana. Pour Eurosport, il existe un réel risque pour le jeune Belge de 20 ans de déchanter et de revenir à Lyon avec un statut de joker plutôt qu’avec celui d’un titulaire.

« Pour l’heure, personne n’est en mesure de réclamer sa place de titulaire à Afonso Moreira. Ses concurrents sur les ailes ne vont plus tarder à déserter l’infirmerie. Fofana et Nuamah avaient quitté le groupe (avant leur blessure) avec le rang de titulaires, qu’ils espèrent retrouver, mais Afonso Moreira n’est plus un inconnu sans statut » écrit le média. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le jeune ailier portugais de 20 ans a brillamment saisi sa chance en l’absence de Malick Fofana.

Le Belge va donc devoir retrouver son meilleur niveau s’il veut envoyer l’ancien du Sporting Portugal sur le banc. D’autant que la concurrence ne se limite plus uniquement à Afonso Moreira puisque l’OL peut aussi s’appuyer sur Pavel Sulc ou Endrick, tous les deux incontournables aux yeux de Paulo Fonseca. C’est donc un sacré défi qui attend Malick Fofana à son retour de blessure, un constat qui vaut également pour Ernest Nuamah.