Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Les supporters de l’OM ont été impitoyables avec leur équipe samedi à Toulouse, quelques jours seulement après l’élimination en quart de finale de Coupe de France. Une véhémence qui ne fait pas l’unanimité chez les observateurs.

« Vous êtes des merdes ». L’accueil a été glacial pour les joueurs de l’Olympique de Marseille samedi à Toulouse avec une banderole géante des supporters en parcage visiteur. L’élimination en quart de finale de la Coupe de France contre cette même équipe du TFC n’était pas digérée par les fans du club olympien, qui étaient 1000 au Stadium mais qui n’ont pas encouragé l’équipe d’Habib Beye durant la rencontre. Une attitude compréhensible après la désillusion de la semaine alors que l’objectif assumée était de remporter la Coupe de France cette saison.

Néanmoins, Laure Boulleau estime que les supporters de l’OM ont été un peu trop loin, notamment avec cette banderole insultante à l’encontre de Pierre-Emerick Aubameyang et de ses coéquipiers. « Si on prend un peu de recul et quand on est moins supporters de l’OM, j’ai détesté les banderoles qui ont été mises » a lancé la consultante du Canal Football Club avant de poursuivre. « Ce qui augmente cette colère, déjà à Marseille ça peut être vite le feu, mais c’est surtout la puissance des claques. La claque qu’ils prennent à Bruges et ce scénario de fou avec Benfica, ça t’en met une sacrée bonne dans la tête, et derrière, la Coupe, c’est une énorme claque aussi car elle devenue quasiment vitale pour sauver cette saison » juge-t-elle.

Laure Boulleau n'a pas aimé la banderole