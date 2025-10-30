« Une honte », un joueur de l’OL passe aux aveux

L'OL s'est liquéfié sur le terrain du Paris FC en laissant filer trois buts d'avance dans un match qui lui tendait les bras. En conséquence, gros coup de chaud dans le vestiaire lyonnais.

Comme à Paris ou à Marseille, la déception est de mise avec cette journée en milieu de semaine, avec un seul point pris dans un match largement à la porté des Lyonnais . Ces derniers menaient en effet tranquillement 3-0 sur le terrain du Paris FC. Même l’expulsion d’Abner devait pouvoir être gérée, surtout que le club de la capitale était peu après dans le même cas de figure. Malgré cela, l’OL a perdu le fil et s’est écroulé. Laissant de nouveau filer des points précieux après la faillite en fin de match contre Toulouse, puis le gâchis offensif contre Nice.

C’est inexcusable. C’est une honte! Il faut aussi savoir dire les mots et aussi assumer les responsabilités. - Clinton Mata, joueur de l'Olympique Lyonnais après le 3-3 contre le Paris FC

Cela commence à faire beaucoup et Clinton Mata a décidé de ne pas se cacher avec cette mauvaise habitude en Ligue 1, qui contraste avec la solidité en Coupe d’Europe. « On avait ce match en main, 3-0. On doit mieux gérer. On ne peut jamais l’adversaire revenir à 3-3. C’est inexcusable. C’est une honte! Il faut aussi savoir dire les mots et aussi assumer les responsabilités. Il n’y a pas d’excuse et il faut aussi se dire les choses. On va cette semaine en parler avec le groupe. C’est comme une défaite. On a encore laissé ce brin de chance à l’adversaire pour revenir. On avait l’opportunité de faire une belle opération, mais ces occasions ne se présenteront pas à chaque fois : il va falloir les saisir », a livré le défenseur angolais.

Mata sait pourtant qu’il n’y aura pas beaucoup de temps pour de grandes réunions dans les prochains jours. L’OL remet le couvert dès ce dimanche à Brest pour un match qui doit enfin remettre les troupe de Paulo Fonseca à l’endroit. Et il va le falloir car le PSG, l’OM ou Monaco, voire Strasbourg, ne vont pas éternellement attendre que Lyon finisse ses matchs de manière convaincante.

L’occasion de revenir à hauteur du leader parisien a donc été gâchée, et cela n’est clairement pas digéré par Clinton Mata, qui a employé des mots très forts pout le faire comprendre.