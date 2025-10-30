ICONSPORT_275095_0277

« Une honte », un joueur de l’OL passe aux aveux

OL30 oct. , 9:00
parGuillaume Conte
6
L'OL s'est liquéfié sur le terrain du Paris FC en laissant filer trois buts d'avance dans un match qui lui tendait les bras. En conséquence, gros coup de chaud dans le vestiaire lyonnais. 
Comme à Paris ou à Marseille, la déception est de mise avec cette journée en milieu de semaine, avec un seul point pris dans un match largement à la porté des Lyonnais. Ces derniers menaient en effet tranquillement 3-0 sur le terrain du Paris FC. Même l’expulsion d’Abner devait pouvoir être gérée, surtout que le club de la capitale était peu après dans le même cas de figure. Malgré cela, l’OL a perdu le fil et s’est écroulé. Laissant de nouveau filer des points précieux après la faillite en fin de match contre Toulouse, puis le gâchis offensif contre Nice. 
C’est inexcusable. C’est une honte! Il faut aussi savoir dire les mots et aussi assumer les responsabilités.
- Clinton Mata, joueur de l'Olympique Lyonnais après le 3-3 contre le Paris FC
Cela commence à faire beaucoup et Clinton Mata a décidé de ne pas se cacher avec cette mauvaise habitude en Ligue 1, qui contraste avec la solidité en Coupe d’Europe. « On avait ce match en main, 3-0. On doit mieux gérer. On ne peut jamais l’adversaire revenir à 3-3. C’est inexcusable. C’est une honte! Il faut aussi savoir dire les mots et aussi assumer les responsabilités. Il n’y a pas d’excuse et il faut aussi se dire les choses. On va cette semaine en parler avec le groupe. C’est comme une défaite. On a encore laissé ce brin de chance à l’adversaire pour revenir. On avait l’opportunité de faire une belle opération, mais ces occasions ne se présenteront pas à chaque fois : il va falloir les saisir », a livré le défenseur angolais. 
Mata sait pourtant qu’il n’y aura pas beaucoup de temps pour de grandes réunions dans les prochains jours. L’OL remet le couvert dès ce dimanche à Brest pour un match qui doit enfin remettre les troupe de Paulo Fonseca à l’endroit. Et il va le falloir car le PSG, l’OM ou Monaco, voire Strasbourg, ne vont pas éternellement attendre que Lyon finisse ses matchs de manière convaincante. 
L’occasion de revenir à hauteur du leader parisien a donc été gâchée, et cela n’est clairement pas digéré par Clinton Mata, qui a employé des mots très forts pout le faire comprendre. 

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Paris
Camara65'Kebbal77'Marchetti84'
3
3
Match terminé
Olympique Lyonnais
Tolisso5'Šulc51'Šulc58'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Mbow
ParisParis
Remplacement
85
ENTRE
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
84
V. Marchetti
ParisParis
Remplacement
82
ENTRE
V. Marchetti
ParisParis
SORT
P. Lees Melou
ParisParis
Voir Les Détails Complets Du Match
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_270251_0063
ASSE

L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME

ICONSPORT_256478_0006
OL

La folle promesse de l’OL à Endrick

officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290
Liga

Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner

ICONSPORT_274264_0376
Rennes

Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement

Fil Info

11:20
L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME
11:00
La folle promesse de l’OL à Endrick
10:40
Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner
10:20
Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement
10:00
PSG : Barcola intransférable, Paris brise un rêve
9:40
Patrice Evra dit non à la Juventus Turin
9:20
Le PSG n’est pas seul, ce Nantais affole le mercato
8:40
Le PSG reçoit une offre terrifiante pour Fabian Ruiz

Derniers commentaires

La folle promesse de l’OL à Endrick

Ce serait top qu'il signe pour 6 mois en prêt a l'OL. Bon pour la L1 et pour Lyon. Une bien meilleure destination pour lui que l'OM, la concurrence a l'OM serait plus forte au regard de l'effectif offensif de l'OM

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Vieux troll il se cherche pas d'excuse il confirme que Paris a été nul ...

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Quand sa gagne on se pavane mais dès k'il y'a nul ou défaite c ke des prétxts

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

@mopi Et puis, faut leur rappeler qu'on a un effectif "réduit" et ils sont quand mm à 2 pts du premier. Se sont les premiers qu'ils nous expliquent que l'on n'a pas de banc !!

PSG : Terrible nouvelle pour Désiré Doué

Bah ça sera quand Doué revient, c'est comme pour Gouiri a l'OM, leurs retour sont après la trêve donc en théorie il faudrait maintenant donc dans les 2 cas je ne sais pas si un recrutement fait sens sauf en cas de départ même si Mbaye et Ndjantou ne donnent pas entière satisfaction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading