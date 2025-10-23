ICONSPORT_272971_0115

« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

OL23 oct. , 10:20
parGuillaume Conte
0
L'OL compte bien mettre fin à sa mauvaise série dès ce jeudi contre le FC Bâle. Les joueurs sont persuadés que la réussite va rapidement changer de camp. 
L’Olympique Lyonnais a besoin de chasser le doute ce jeudi à l’occasion de la réception du FC Bâle. Les deux défaites contre Toulouse et Nice ont mis à mal le bon début de saison des Lyonnais. Un véritable coup d’arrêt symbolisé par le revers à domicile contre le TFC. Alors que tout se passait très bien avec un but d’avance et la possibilité d’aller chercher la première place au PSG, un but contre son camp de Clinton Mata sur un centre dévié a tout remis en cause. 
Depuis, les galères s’enchainent avec le revers contre Nice malgré une domination assez nette dans le jeu, surtout en première période. Pour Pavel Sulc, il ne faut surtout pas baisser les bras, et celui qui est le meilleur buteur de l’OL estime tout simplement que son équipe n’a pas eu de chance. Il fait notamment référence à ce but malheureux contre le TFC. 
« Je ne pense pas que nous commençons à douter. Lors des deux dernières défaites, nous avons été bons dans le contenu. Face à Toulouse, c’est une occasion qui rentre une fois sur un million. Face à Nice, on était en contrôle, on méritait un point, on a été très malchanceux. On aurait dû avoir minimum 2 points sur ces deux rencontres », a souligné le Tchèque, persuadé qu’il ne faut pas grand chose pour repartir de l’avant. 
L’OL sera vite fixé avec la réception du FC Bâle, une équipe joueuse et qui est en pleine confiance. Tout le contraire d’une formation de Paulo Fonseca qui a besoin de se rassurer défensivement, ce qui était sa grande force cette saison. La rencontre se déroulera ce jeudi à 18h45, à un horaire délicat ce qui ne permettra pas au Groupama Stadium d’être copieusement garni. 

Europa League

23 octobre 2025 à 18:45
Olympique Lyonnais
18:45
Basel
0
Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Alors si Nasri l'a dit alors c'est que ça doit être vrai mais c'est quand même bizarre que dans l'autre sens on va dire c'est normal il est marseillais 🤨

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Et toi tu es idiot depuis quand ,c'est de.naissance ?

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Il y avait pas un problème avec le sponsoring de Bâle ?

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Rien de surprenant On savait en début de saison que ce serait difficile. Des match comme celui de Nice, on en aura d'autre. le gros doute c'est que même si on aligne une défense un peu plus faible ou avec moins d'automatisme, on a pas de quoi compenser devant avec une attaque qui ferait le taf.

L'OL en Europe, c'est un flop total !

change de "disqu" tu radotes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading