« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

L'OL compte bien mettre fin à sa mauvaise série dès ce jeudi contre le FC Bâle. Les joueurs sont persuadés que la réussite va rapidement changer de camp.

L’Olympique Lyonnais a besoin de chasser le doute ce jeudi à l’occasion de la réception du FC Bâle. Les deux défaites contre Toulouse et Nice ont mis à mal le bon début de saison des Lyonnais. Un véritable coup d’arrêt symbolisé par le revers à domicile contre le TFC. Alors que tout se passait très bien avec un but d’avance et la possibilité d’aller chercher la première place au PSG, un but contre son camp de Clinton Mata sur un centre dévié a tout remis en cause.

Depuis, les galères s’enchainent avec le revers contre Nice malgré une domination assez nette dans le jeu, surtout en première période. Pour Pavel Sulc, il ne faut surtout pas baisser les bras, et celui qui est le meilleur buteur de l’OL estime tout simplement que son équipe n’a pas eu de chance. Il fait notamment référence à ce but malheureux contre le TFC.

« Je ne pense pas que nous commençons à douter. Lors des deux dernières défaites, nous avons été bons dans le contenu. Face à Toulouse, c’est une occasion qui rentre une fois sur un million. Face à Nice, on était en contrôle, on méritait un point, on a été très malchanceux. On aurait dû avoir minimum 2 points sur ces deux rencontres », a souligné le Tchèque, persuadé qu’il ne faut pas grand chose pour repartir de l’avant.

L’OL sera vite fixé avec la réception du FC Bâle, une équipe joueuse et qui est en pleine confiance. Tout le contraire d’une formation de Paulo Fonseca qui a besoin de se rassurer défensivement, ce qui était sa grande force cette saison. La rencontre se déroulera ce jeudi à 18h45, à un horaire délicat ce qui ne permettra pas au Groupama Stadium d’être copieusement garni.