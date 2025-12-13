OL : Les Lyonnais choqués, c’est inadmissible

N'importe quel match européen devient désormais à suivre pour les forces de l'ordre. Le bazar laissé à tous les niveaux par les supporters des Go Ahead Eagles à Lyon laisse les habitants désoeuvrés.

Devant une petite chambrée par rapport aux affiches habituelles, l’Olympique Lyonnais a fait le travail sans forcer pour s’imposer en Europe League cette semaine. Même si la formation de Paulo Fonseca n’est pas forcément la plus convaincante du plateau, l’OL est en tête de l’Europa League et ça met du baume au coeur aux supporters lyonnais. Ces derniers peuvent rêver d’un beau parcours, et de belles affiches au Groupama Stadium dans les mois à venir, avec des formations comme Aston Villa ou Porto en vue.

Les supporters se battent entre eux

Mais les match européens génèrent des problèmes qui scandalisent les habitants de la ville de Lyon. Ils étaient 1600 supporters néerlandais à avoir fait le déplacement dans la cite des Gones dans le coeur de la semaine, et leur comportement n’a pas du tout été apprécié. Si les chants ou les fumigènes font partie du décor, c’est le bazar laissé à certains endroits de la ville de la part des fans des Go Ahead Eagles qui a choqué.

Ces derniers, qui ont trainé dans le centre ville jusqu’à 18h le jeudi avant de prendre la direction du stade, n’ont pas bu que de l’eau. Mais surtout, ils ont laissé derrière eux des déchets innombrables, les canettes de bière ou les bouteilles en verre jonchant le sol du centre ville de Lyon. Un désordre dénoncé par le média actu.fr , qui souligne que les tramways ont été pris d’assaut et que des dégradations ont été constatées dans les moyens de transport.

La police a fini par intervenir aux abords et à l’intérieur du stade, notamment après avoir reçu des projectiles, ou pour séparer des groupes de supporters néerlandais qui se battaient entre eux. Cela a duré jusqu’à deux heures du matin, avec un retour pour certains au centre ville de Lyon, avec une interpellation et un blessé.

Un passage peu glorieux pour les fans du club de la ville de Deventer, peu habitués aux matchs européens, mais qui ne seront pas regrettés par les habitants de la ville de Lyon.