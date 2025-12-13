ICONSPORT_279667_0008

OL : Les Lyonnais choqués, c’est inadmissible

OL13 déc. , 10:00
parGuillaume Conte
1
N'importe quel match européen devient désormais à suivre pour les forces de l'ordre. Le bazar laissé à tous les niveaux par les supporters des Go Ahead Eagles à Lyon laisse les habitants désoeuvrés.
Devant une petite chambrée par rapport aux affiches habituelles, l’Olympique Lyonnais a fait le travail sans forcer pour s’imposer en Europe League cette semaine. Même si la formation de Paulo Fonseca n’est pas forcément la plus convaincante du plateau, l’OL est en tête de l’Europa League et ça met du baume au coeur aux supporters lyonnais. Ces derniers peuvent rêver d’un beau parcours, et de belles affiches au Groupama Stadium dans les mois à venir, avec des formations comme Aston Villa ou Porto en vue.

Les supporters se battent entre eux

Mais les match européens génèrent des problèmes qui scandalisent les habitants de la ville de Lyon. Ils étaient 1600 supporters néerlandais à avoir fait le déplacement dans la cite des Gones dans le coeur de la semaine, et leur comportement n’a pas du tout été apprécié. Si les chants ou les fumigènes font partie du décor, c’est le bazar laissé à certains endroits de la ville de la part des fans des Go Ahead Eagles qui a choqué.
Ces derniers, qui ont trainé dans le centre ville jusqu’à 18h le jeudi avant de prendre la direction du stade, n’ont pas bu que de l’eau. Mais surtout, ils ont laissé derrière eux des déchets innombrables, les canettes de bière ou les bouteilles en verre jonchant le sol du centre ville de Lyon. Un désordre dénoncé par le média actu.fr, qui souligne que les tramways ont été pris d’assaut et que des dégradations ont été constatées dans les moyens de transport.
La police a fini par intervenir aux abords et à l’intérieur du stade, notamment après avoir reçu des projectiles, ou pour séparer des groupes de supporters néerlandais qui se battaient entre eux. Cela a duré jusqu’à deux heures du matin, avec un retour pour certains au centre ville de Lyon, avec une interpellation et un blessé.
Un passage peu glorieux pour les fans du club de la ville de Deventer, peu habitués aux matchs européens, mais qui ne seront pas regrettés par les habitants de la ville de Lyon.

Lire aussi

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercatoOL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato
OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuréOL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré
1
Articles Recommandés
bissouma a l om la can refroidit de zerbi bissouma 1 390052
OM

Bissouma à l'OM, Tottenham menace

ICONSPORT_279591_0220
PSG

Le PSG se fixe un objectif dingue au mercato

monaco fait le forcing pour remplir louis ii contre l ol iconsport win 170315 09 69122891
Monaco

Bagarre chez les VIP à Monaco, deux Turcs condamnés

ICONSPORT_279591_0244
PSG

Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal

Fil Info

13 déc. , 12:20
Bissouma à l'OM, Tottenham menace
13 déc. , 12:00
Le PSG se fixe un objectif dingue au mercato
13 déc. , 11:40
Bagarre chez les VIP à Monaco, deux Turcs condamnés
13 déc. , 11:20
Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal
13 déc. , 11:00
Accord total, Endrick arrive à l’OL !
13 déc. , 10:40
Abdelli à l’OM, c’est le feu
13 déc. , 10:20
City craque pour un joueur de Lille, ce n’est pas Bouaddi
13 déc. , 9:40
Nantes, ça pue la Ligue 2, il est dégoûté

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Sorloth pourrait apporter un réel plus !! Fofana est tres cher, visé par des clubs anglais et l'OM a deja paixao et un jour traore à ce poste

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Peut etre pour jouer la ldc tu sais la compète que Lyon n'a plus joué depuis 2019...

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

t enflammes pas Bonobo, Fofana, n a jamais fait une saison, et n a jamais marqué 15 buts.....

Accord total, Endrick arrive à l’OL !

a dans une heure pour le coup de froid, l annulation ou le coup dur....... on la connait

Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal

"provoque la foie". Le niveau scolaire de dingue....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

Loading