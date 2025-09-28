ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

Courtisé par le FC Séville cet été, Enzo Molebe a finalement été retenu par l’OL, qui voit en lui un joueur à intégrer pleinement dans la rotation. Montpellier est également intéressé par le buteur de 18 ans.
Confronté aux exigences de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a vidé son effectif de tous ses talents offensifs de la saison dernière ou presque. Alexandre Lacazette, Thiago Almada et Rayan Cherki ont fait leurs valises tout comme Georges Mikautadze, vendu à 48 heures de la fin du mercato. Malick Fofana doit maintenant composer avec Martin Satriano, Adam Karabec et Pavel Sulc à ses côtés en attaque, une donne bien différente. Sur le poste d’avant-centre, de gros doutes persistent à l’OL quant à savoir si le recrutement du seul Satriano suffira.
C’est la raison pour laquelle le club rhodanien a refusé de vendre son jeune attaquant Enzo Molebe (18 ans) malgré une offre de 10 millions d’euros du FC Séville. Utilisé une fois par Paulo Fonseca en Ligue 1 cette saison, l’international français des U19 devrait avoir son rôle à jouer dans la rotation de l’effectif. Preuve que l’OL compte sur lui, Mohamed Toubache-Ter nous apprend que les dirigeants rhodaniens ont rejeté une approche de Montpellier pour Enzo Molebe au cours des derniers jours. A la recherche d’un joker dans le secteur offensif, le MHSC a tenté le coup pour se faire prêter l’attaquant lyonnais.
« Lyon ne veut toujours pas le lâcher » explique néanmoins le spécialiste du mercato sur X. Paulo Fonseca, qui n’a pas énormément de munitions à ce poste de numéro neuf, a bien l’intention de développer le potentiel d’Enzo Molebe tout comme celui d’Alejandro Gomes d’ailleurs. Deux joueurs qui auront sans doute leur mot à dire pour faire souffler Martin Satriano tout au long de la saison, voire pour prendre la place de l’Uruguayen si ce dernier ne donne pas satisfaction. Un nouveau point sera fait à l’occasion du mercato hivernal et nul doute que si Molebe n’a pas le temps de jeu qu’il espère, ses courtisans toqueront de nouveau à la porte des dirigeants de l’OL pour tenter de négocier un prêt ou un transfert.
