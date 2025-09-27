Satriano dans le dur, l'OL fait un aveu

Titulaire contre Angers puis face à Utrecht en Europa League, Martin Satriano n’a pas totalement convaincu Paulo Fonseca, qui pourrait le mettre sur le banc contre Lille dimanche en Ligue 1.

Seul buteur recruté par l’Olympique Lyonnais pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, Martin Satriano ne fait pas encore l’unanimité dans la capitale des Gaules. Combatif, l’attaquant uruguayen prêté avec obligation d’achat par le RC Lens a toutefois laissé entrevoir de grosses limites, notamment sur le plan technique. Sa prestation contre Angers avait malgré tout été encourageante, mais Satriano a été plus en difficulté contre Utrecht en Europa League. Ce que Paulo Fonseca a confirmé en marge du déplacement à Lille ce dimanche après-midi pour la 6e journée de Ligue 1.

L’entraîneur portugais le concède, Martin Satriano a galéré aux Pays-Bas. Mais le coach de l’OL se veut toujours confiant quant à l’adaptation de son buteur uruguayen. « Il a la capacité d’enchaîner les matchs. Je pense qu’il a fait deux bonnes performances. Les matchs étaient différents, le dernier a été plus difficile pour lui, mais il a bien travaillé pour l’équipe » a confié Paulo Fonseca avant de s’exprimer plus globalement sur l’animation offensive de son équipe, capable de jouer avec Satriano ou sans numéro neuf.

M. Satriano Uruguay • Âge 24 • Attaquant Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Nous avons de la liberté dans notre système de jeu. Ce système nous permet d’avoir une dynamique différente. Nous avons des milieux très influents dans notre jeu. Nous cherchons à jouer offensivement, à avoir le ballon. C’est donc normal d’avoir une statistique d’expected goals élevée. Je pense qu’on peut encore améliorer nos phases offensives, et c’est une situation sur laquelle nous travaillons pour progresser » juge Paulo Fonseca, lequel a laissé planer le doute sur ses choix offensifs pour le déplacement à Lille ce dimanche. Seul indice glissé par le coach de l’OL, Tanner Tessmann, Tyler Morton et Corentin Tolisso formeront à priori le trio du milieu de terrain. Reste à trouver les trois attaquants que l’entraîneur portugais choisira au stade Pierre-Mauroy.