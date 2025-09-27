ICONSPORT_271831_0166
Martin Satriano

Satriano dans le dur, l'OL fait un aveu

OL27 sept. , 22:00
parCorentin Facy
0
Titulaire contre Angers puis face à Utrecht en Europa League, Martin Satriano n’a pas totalement convaincu Paulo Fonseca, qui pourrait le mettre sur le banc contre Lille dimanche en Ligue 1.
Seul buteur recruté par l’Olympique Lyonnais pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, Martin Satriano ne fait pas encore l’unanimité dans la capitale des Gaules. Combatif, l’attaquant uruguayen prêté avec obligation d’achat par le RC Lens a toutefois laissé entrevoir de grosses limites, notamment sur le plan technique. Sa prestation contre Angers avait malgré tout été encourageante, mais Satriano a été plus en difficulté contre Utrecht en Europa League. Ce que Paulo Fonseca a confirmé en marge du déplacement à Lille ce dimanche après-midi pour la 6e journée de Ligue 1.
L’entraîneur portugais le concède, Martin Satriano a galéré aux Pays-Bas. Mais le coach de l’OL se veut toujours confiant quant à l’adaptation de son buteur uruguayen. « Il a la capacité d’enchaîner les matchs. Je pense qu’il a fait deux bonnes performances. Les matchs étaient différents, le dernier a été plus difficile pour lui, mais il a bien travaillé pour l’équipe » a confié Paulo Fonseca avant de s’exprimer plus globalement sur l’animation offensive de son équipe, capable de jouer avec Satriano ou sans numéro neuf.
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Nous avons de la liberté dans notre système de jeu. Ce système nous permet d’avoir une dynamique différente. Nous avons des milieux très influents dans notre jeu. Nous cherchons à jouer offensivement, à avoir le ballon. C’est donc normal d’avoir une statistique d’expected goals élevée. Je pense qu’on peut encore améliorer nos phases offensives, et c’est une situation sur laquelle nous travaillons pour progresser » juge Paulo Fonseca, lequel a laissé planer le doute sur ses choix offensifs pour le déplacement à Lille ce dimanche. Seul indice glissé par le coach de l’OL, Tanner Tessmann, Tyler Morton et Corentin Tolisso formeront à priori le trio du milieu de terrain. Reste à trouver les trois attaquants que l’entraîneur portugais choisira au stade Pierre-Mauroy. 
0
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_272084_0104
Ligue 1

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

ICONSPORT_271688_0010
ASSE

ASSE : Stassin à Lens, la réponse foudroyante

ICONSPORT_271946_0358
OM

OM : Le Real Madrid a réveillé un monstre

Fil Info

23:03
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
23:02
L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre
23:00
ASSE : Stassin à Lens, la réponse foudroyante
22:30
OM : Le Real Madrid a réveillé un monstre
21:59
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
21:58
PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue
21:58
L2 : Guingamp climatise l'ASSE dans son Chaudron
21:46
PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue
21:30
Rabiot l’a métamorphosé, Milan remercie l’OM

Derniers commentaires

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Impeccable !! La première place retrouvée.

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Victoire tranquille mais on risque de reperdre des joueurs.....ca va devenir difficile j espere que la trêve va pas nous crever les survivants

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je l'avais pas vu pff

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Vraiment top que Lucho donne du temps à ces titis, tout le monde est gagnant ça soulage les cadres et leur permet de se frotter un peu au monde pro

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pour ça on ne change pas nos habitudes 😀

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading