Le PSG envoie un message au mercato

Départ de Barcola, blessure de Kvaratskhelia, le PSG est un peu juste offensivement et regarde le marché des transferts du coin de l'oeil. La meilleure stratégie serait de n'acheter aucun joueur.

Brillant en Ligue des Champions, désormais lancé en Ligue 1, le PSG réussit un début de saison très convaincant. La seule vraie ombre au tableau, c’est la blessure longue durée de Khvicha Kvaratskhelia, qui ne rejouera pas de la saison normalement. Après le départ de Bradley Barcola, la blessure du Géorgien fragilise offensivement un PSG qui avait l'art d’être tueur avec ses individualités au service du collectif dans les grands matchs européens. Ce sera peut-être moins le cas, et Paris pourrait être tenté de recruter au mois de janvier un attaquant capable d’apporter un plus et de donner un coup de fouet à l’équipe.

Zéro recrue au PSG, Petit applaudit

C’est par exemple la venue de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025 qui avait totalement changé le visage du PSG pour l’emmener vers son premier sacre européen. Si les rumeurs sont relancées, Luis Enrique a bien fait comprendre que Paris ne recruterait pas pour recruter. C’est exactement ce que voulait entendre Emmanuel Petit, pour qui le club de la capitale n’a pas besoin de retomber dans ses travers et faire signer un nouveau joueur pour empiler les talents. Surtout en janvier, où les meilleurs ne sont pas forcément disponibles pour changer de club, ou alors à un prix exorbitant.

« Oui, c’est la bonne stratégie de ne pas recruter. Quand j’ai vu sa grave blessure, tu te dis que tu le perds en plus de Barcola, deux joueurs sur le côté gauche. Moi, je fais confiance au staff du Paris Saint-Germain. Après avoir fait autant de conneries pendant autant d’années, ça fait plus de deux ans qu’ils travaillent très bien sur le marché des transferts, qu’ils ont changé leur viseur. Ils se débrouillent très bien et ne se précipitent pas. A chaque fois qu’ils étaient intéressés par un joueur, ça prenait une plus-value de 50%, ils surpayaient des joueurs en permanence. Là, je trouve qu’en plus des résultats sportifs, ils envoient un message assez important à tout le monde : on a l’argent, mais on ne va pas faire n’importe quoi. Ils sont extrêmement consciencieux, ils ont une ligne de conduite, et ils s’y tiennent », a salué le consultant de RMC, persuadé que le PSG a un plan en tête pour son attaque, et que la blessure de Kvara ne va pas tout bouleverser.